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Чотири керівники територіальних управлінь БЕБ не пройшли атестацію

16:24, 22 липня 2026 72
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Посадовці не змогли пройти атестацію.
Чотири керівники територіальних управлінь БЕБ не пройшли атестацію
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Чотири керівники територіальних управлінь Бюро економічної безпеки України не змогли пройти атестацію та не набрали необхідної кількості балів. Про це повідомили у БЕБ.

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Атестацію не пройшли:

Сергій Мунтян — керівник Територіального управління БЕБ в Одеській області;

Олег Борисенко — керівник Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області;

Сергій Журавльов — тимчасово виконуючий обов’язки керівника Територіального управління БЕБ у Волинській області;

Олексій Дрозд — тимчасово виконуючий обов’язки керівника Територіального управління БЕБ у Київській області.

Крім того, переатестацію не пройшли керівник Управління матеріально-технічного забезпечення Євгеній Березовий та заступник керівника департаменту – керівник відділу представництва інтересів БЕБ та організації правової роботи територіальних органів Юридичного департаменту Ірина Рєзнікова.

Раніше директор БЕБ Олександр Цивінський повідомляв, що понад 64% керівників, які підлягали оцінюванню в межах першого етапу атестації, залишили службу в Бюро.

Йдеться про оцінювання керівників підрозділів центрального апарату, їхніх заступників, очільників територіальних управлінь та їхніх заступників.

За словами Цивінського, для органу, який одночасно проходить реформування та виконує завдання із протидії економічним правопорушенням, такі кадрові зміни є безпрецедентними.

У червні директор БЕБ зазначав, що з 50 працівників, які підлягали оцінюванню на першому етапі, до етапу співбесід наразі дійшли 18 керівників. Ще 21 працівник залишив БЕБ до початку атестації, 7 — звільнилися під час її проходження, а 4 — не набрали прохідний бал і були звільнені за рішенням атестаційних комісій.

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бюро економічної безпеки

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