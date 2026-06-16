Понад 64% керівників Бюро економічної безпеки залишили службу або не пройшли атестацію

Директор БЕБ Олександр Цивінський заявив, що Бюро втратило понад 64% керівного складу під час атестації.

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У Бюро економічної безпеки України менш ніж за рік залишили службу понад 64% керівників, які підлягали оцінюванню в межах першого етапу атестації. Про це повідомив директор БЕБ Олександр Цивінський.

Йдеться про атестацію керівників підрозділів центрального апарату, їх заступників, керівників територіальних управлінь та їх заступників.

За словами Цивінського, для інституції, яка одночасно проходить реформування та виконує завдання з протидії економічним правопорушенням, такі кадрові зміни є безпрецедентними.

Зі 50 працівників, які підлягали оцінюванню на першому етапі, до етапу співбесід наразі дійшли 18 керівників. Ще 21 працівник залишив БЕБ до початку атестації, 7 — звільнилися під час її проходження, а 4 — не набрали прохідний бал і були звільнені за рішенням атестаційних комісій.

«23 березня 2026 року керівний склад пройшов тестування на знання законодавства, а 7 квітня - оцінювання загальних здібностей. Наразі атестаційні комісії здійснюють збір та аналіз інформації для проведення співбесід, які заплановані на другу половину липня», - зазначив посадовець.

Він також наголосив, що БЕБ забезпечує комісіям повний доступ до необхідних матеріалів для об’єктивного та неупередженого оцінювання.

Зауважимо, що Кабінет Міністрів при підтримці БЕБ та СБУ планує виводити бізнес із тіні. На фоні викликів воєнного часу та необхідності наповнення бюджету, Кабінет Міністрів України вдався до нових кроків для детінізації економіки. Постанова № 733 від 5 червня 2026 року затверджує нову державну стратегію повної детінізації економіки. Створення спеціалізованої Міжвідомчої робочої групи свідчить про перехід до єдиного координаційного механізму.

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