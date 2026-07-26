Верховний Суд: неточність в апеляційній вимозі не є підставою для відмови у відкритті провадження

Верховний Суд зробив важливий висновок щодо відкриття апеляційного провадження.

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Неточність формулювання апеляційної вимоги, з урахуванням компетенції суду апеляційної інстанції (ч. 2 ст. 404 КПК), не перешкоджає суду вирішити питання про відкриття апеляційного провадження. Такий висновок зробила колегії суддів Першої судової палати ККС ВС у справі № 285/3433/24.

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій

Місцевий суд визнав винуватою та засудив обвинувачену за ч. 1 ст. 367 КК. Захисник в інтересах обвинуваченої подав на цей вирок апеляційну скаргу, яку суддя-доповідач апеляційного суду залишила без руху та надала строк на усунення виявлених у ній недоліків, вказавши, що скарга не містить конкретних вимог та будь-якого обґрунтування незаконності чи необґрунтованості оскаржуваного рішення. В межах встановленого строку захисник подав до суду апеляційної інстанції заяву про усунення недоліків, в якій зазначив, що подана ним апеляційна скарга містила конкретизоване посилання на положення КПК, вимоги, обґрунтування і позицію сторони захисту. Суддя доповідач на підставі п. 1 ч. 3 ст. 399 КПК повернула захиснику апеляційну скаргу через неусунення ним виявлених недоліків. Захисник не погодився із таким рішенням судді і звернувся з касаційною скаргою.

Позиція ККС ВС

Скасовано ухвалу судді апеляційного суду та призначено новий розгляд в суді апеляційної інстанції.

Колегія суддів ККС вказала, що при визначенні того, чи виконала особа, яка подає скаргу, вимоги ст. 396 КПК, апеляційний суд має враховувати вимоги статей 22, 26 КПК, які передбачають, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав, а суд вирішує лише питання, винесені на його розгляд сторонами. Той факт, що сторона не зазначила у своїй скарзі певних доводів чи зазначила їх в такий спосіб, що апеляційний суд із тексту оскарженого рішення та поданої скарги вбачає їх безпідставність, за приписами КПК не може вважатися недоліком апеляційної скарги у значенні норм, передбачених статтями 396, 399 КПК. Те, які саме питання сторона кримінального процесу виносить на розгляд суду, а також про постановлення якого рішення ставить вимогу, відноситься до її дискреційних повноважень і використання цих повноважень на власний розсуд особи, яка подає апеляційну скаргу, не може розцінюватись як такий недолік апеляційної скарги, який є підставою для її повернення. Усі доводи апеляційної скарги мають бути вирішені за результатом апеляційного перегляду, вимоги апеляційної скарги в аспекті переконливості та/або обґрунтованості не можуть бути проаналізовані на стадії відкриття провадження.

Колегія суддів ККС зауважила, що неточність формулювання апеляційної вимоги, з урахуванням компетенції суду апеляційної інстанції (ч. 2 ст. 404 КПК), не перешкоджала суду вирішити питання про відкриття апеляційного провадження.

З постановою колегії суддів Першої судової палати ККС ВС від 09.06.2026 у справі № 285/3433/24 (провадження № 51-2976км25) можна ознайомитись за посиланням.

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