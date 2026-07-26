Експертиза у справах про ДТП: Верховний Суд назвав порушення, яке може вплинути на вирок

При перегляді вироку захисник заявив клопотання дослідити та долучити до справи висновок експерта за результатами проведення інженерної транспортної експертизи, відповідно до якого в цій дорожній ситуації обвинувачений не мав технічної можливості уникнути ДТП.

Фото: magnolia-tv.com

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У кримінальних провадженнях, які стосуються дорожньо-транспортних подій, експертне дослідження може вплинути на остаточне рішення або позначитися на остаточному рішенні суду. Тому право захисту спростовувати висновки експертів, надані обвинуваченням, за допомогою іншого висновку, наданого захистом, має бути забезпечене судом. Необґрунтоване відхилення аргументів сторони захисту щодо перевірки у процесуальний спосіб експертного висновку та його оцінки з точки зору допустимості порушує засади змагальності та принципи справедливості судового розгляду. Такий висновок зробила Перша судова палата ККС ВС у справі № 132/1925/23.

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій

Суди попередніх інстанцій визнали винуватим і засудили обвинуваченого за ч. 1 ст. 135, ч. 3 ст. 286-1 КК.

У касаційній скарзі захисник вважає, що при перегляді вироку суд апеляційної інстанції безпідставно відмовив у задоволенні клопотання сторони захисту про дослідження висновку експерта.

Позиція ККС ВС

Скасовано ухвалу апеляційного суду та призначено новий розгляд у суді апеляційної інстанції.

Колегія суддів ККС вказала, що в судовому засіданні при перегляді вироку захисник заявив клопотання дослідити та долучити до справи висновок експерта за результатами проведення інженерної транспортної експертизи, відповідно до якого в цій дорожній ситуації обвинувачений не мав технічної можливості уникнути ДТП.

У судовому засіданні апеляційний суд, заслухавши думки сторін, відмовив у задоволенні цього клопотання через відсутність процесуальної можливості досліджувати ті докази, про дослідження яких не було заявлено сторонами у суді першої інстанції.

Проте таке рішення було прийнято апеляційним судом без урахування обставин справи та мотивів, з яких сторона захисту просила дослідити цей висновок, який, на її переконання, міг вплинути на законність вироку щодо доведеності винуватості обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення.

Колегія суддів ККС зазначила, що у справах, які стосуються дорожньо-транспортних подій, експертне дослідження може вплинути на остаточне рішення або позначитись на остаточному рішенні суду. Тому право захисту спростовувати висновки експертів, надані обвинуваченням, за допомогою іншого висновку, наданого захистом, має бути забезпечене судом. Необґрунтоване відхилення аргументів сторони захисту з питань перевірки у процесуальний спосіб експертного висновку та його оцінки з точки зору допустимості порушує засади змагальності та принципи справедливості судового розгляду.

Таким чином, апеляційний суд безпідставно відмовив у задоволенні клопотання сторони захисту про дослідження доказу з тих підстав, що він поданий на тій стадії судового провадження, яка цього не передбачає.

З постановою колегії суддів Першої судової палати ККС ВС від 16.06.2026 у справі № 132/1925/23 (провадження № 51-426км26) можна ознайомитись за посиланням.

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