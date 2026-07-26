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Як оскаржити рішення ВЛК — є два способи

11:31, 26 липня 2026 174
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Оскарження рішення військово-лікарської комісії не призупиняє автоматично дію її висновку.
Як оскаржити рішення ВЛК — є два способи
Фото: ТЦК
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Якщо особа вважає, що під час проходження військово-лікарської комісії не було повністю враховано реальний стан здоров’я, рішення ВЛК можна оскаржити. Про це нагадав Івано-Франківський центр комплектування та соціальної підтримки.

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Законодавством передбачено два способи: у досудовому порядку або через суд.

Досудовий порядок оскарження:

Подати скаргу необхідно протягом 30 днів з моменту отримання рішення ВЛК.

Для цього потрібно:

  • написати скаргу, в якій зазначити, що ви не погоджуєтесь із висновком ВЛК, та попросити переглянути рішення;
  • додати до скарги:

- усі наявні медичні документи;

- копію попереднього рішення ВЛК;

- копію військового квитка або посвідчення офіцера.

Документи можна:

  • особисто подати до ВЛК вищого рівня;
  • або надіслати поштою цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.

Після розгляду скарги вища ВЛК перевіряє законність та обґрунтованість попереднього рішення. За необхідності вас можуть направити на повторний медичний огляд, за результатами якого буде ухвалено нову постанову, яка й матиме юридичну силу.

Якщо особа не погоджується із рішенням ВЛК при обласному (міському) ТЦК та СП, його можна оскаржити у штатній ВЛК — регіональній або Центральній військово-лікарській комісії.

Судовий порядок оскарження:

Якщо після розгляду у штатній ВЛК ви й надалі не погоджуєтесь із рішенням, його можна оскаржити в адміністративному суді.

Водночас варто знати, що суд не визначає стан здоров’я людини і не переглядає медичний діагноз. Його завдання — перевірити, чи була дотримана процедура проведення ВЛК.

Суд перевіряє, зокрема:

▪️ чи були пройдені всі обов’язкові лікарі;

▪️ чи проведені необхідні медичні обстеження;

▪️ чи правильно оформлено документи;

▪️ чи не були порушені строки розгляду або права особи.

Якщо суд встановить процедурні порушення, він може скасувати рішення ВЛК та зобов’язати провести повторний медичний огляд.

У ТЦК додали, що оскарження рішення військово-лікарської комісії не призупиняє автоматично дію її висновку. Водночас, якщо після повторного огляду буде ухвалене нове рішення, саме воно скасує попередню постанову ВЛК.

«Якщо ви не погоджуєтесь із висновком комісії, дійте виключно у правовому полі та використовуйте передбачені законом механізми захисту своїх прав», — додали у відомстві.

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