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До 570 грн щомісяця: кому з пенсіонерів ПФУ автоматично доплачує гроші

10:37, 26 липня 2026 240
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Щомісячна компенсаційна виплата особам, які досягли віку 70,75 чи 80 років встановлюється і виплачується з дати досягнення зазначеного віку.
До 570 грн щомісяця: кому з пенсіонерів ПФУ автоматично доплачує гроші
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Особам, яким виповнилось 70 років і більше, у яких щомісячний розмір пенсійних виплат з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації, щомісячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, не досягає розміру середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії за 2020 рік (10 340,35 грн) встановлюється щомісячна компенсаційна виплата. Про це нагадали у ПФУ.

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Розмір виплат:

- до 570 грн – людям старше 80 років;

- до 456 грн – людям віком від 75 – 80 років;

- до 300 грн – людям віком від 70 — 75 років, у межах зазначеного розміру (10 340,35 грн).

Щомісячна компенсаційна виплата особам, які досягли зазначеного віку (70,75 чи 80 років) встановлюється і виплачується з дати досягнення зазначеного віку, незалежно від виду пенсії, закону, згідно з яким призначена пенсія, тривалості страхового стажу та факту роботи.

З 1 березня 2026 року, якщо при нарахуванні вищезазначеної компенсаційної виплати загальний розмір пенсійних виплат, у осіб:

- яким виповнилося 80 років, які отримують пенсію, призначену відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», та мають страховий стаж 20/25 не досягає 4 213 грн, таким особам надається  доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру, яка враховується під час подальших перерахунків;

- віком від 70 до 80 років, які отримують пенсію, призначену відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», та мають страховий стаж 30/35 років – не досягає 4 050 грн, таким особам надається доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру, яка враховується під час подальших перерахунків;

- віком до 70 років, які мають страховий стаж 30/35 років, які отримають пенсії, призначені відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» – не досягає 3 725 грн, таким особам надається доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру, яка враховується під час подальших перерахунків.

Додатково ПФУ зазначає, що якщо в осіб, яким виповнилося 70 років і більше, страховий стаж становить менше ніж 35 років у чоловіків і менше ніж 30 років у жінок, доплата до пенсії встановлюється в розмірі, пропорційному до наявного страхового стажу, виходячи з розміру 4 050 гривень. При цьому розмір пенсійної виплати за наявності страхового стажу не менше ніж 25 років у чоловіків і не менше ніж 20 років у жінок із числа осіб, яким виповнилося 80 років і більше, не може бути меншим, ніж 4 213 грн, а в осіб у віці від 75 до 80 років не може бути меншим, ніж 4 050 гривень.

Такі доплати нараховуються органами Пенсійного фонду України автоматично, без звернення зазначених осіб до Пенсійного фонду.

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