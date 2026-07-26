Вихід на пенсію у 2026 році: хто має право на дострокове призначення виплат

Окремі категорії жінок можуть оформити пенсію раніше загального пенсійного віку.

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Не всі українки повинні чекати досягнення 60-річного віку для виходу на пенсію. Законодавство передбачає можливість дострокового призначення пенсії за віком для окремих категорій жінок. Про це нагадали у Пенсійному фонді України.

Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», право вийти на пенсію після досягнення 50 років мають жінки, які народили та виховали до шестирічного віку п’ятьох або більше дітей, а також матері дітей з інвалідністю з дитинства, якщо вони виховали таких дітей до шести років.

Обов’язковою умовою для призначення дострокової пенсії є наявність щонайменше 15 років страхового стажу.

У Пенсійному фонді також роз’яснили, чи може скористатися такою пільгою прийомна мати. До відомства звернулася жінка, яка усиновила п’ятирічну дитину з інвалідністю, і поцікавилася, чи має право на дострокову пенсію.

У ПФУ зазначили, що вирішальним є документальне підтвердження статусу матері, а також факт встановлення дитині інвалідності до досягнення нею шестирічного віку.

«Жінки, які народили п’ятьох або більше дітей та виховали їх до шестирічного віку, матері осіб з інвалідністю з дитинства, які виховали їх до зазначеного віку, мають право на дострокову пенсію за віком після досягнення 50 років та за наявності страхового стажу не менше як 15 років», — наголосили у Пенсійному фонді.

Для оформлення дострокової пенсії необхідно подати документи, що підтверджують народження або усиновлення дитини, документи про встановлення дитині інвалідності до шести років, а також підтвердження наявності не менше 15 років страхового стажу.

За умови виконання всіх вимог Пенсійний фонд може призначити дострокову пенсію за віком.

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