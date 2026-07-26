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Вихід на пенсію у 2026 році: хто має право на дострокове призначення виплат

07:54, 26 липня 2026 96
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Окремі категорії жінок можуть оформити пенсію раніше загального пенсійного віку.
Вихід на пенсію у 2026 році: хто має право на дострокове призначення виплат
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Не всі українки повинні чекати досягнення 60-річного віку для виходу на пенсію. Законодавство передбачає можливість дострокового призначення пенсії за віком для окремих категорій жінок. Про це нагадали у Пенсійному фонді України.

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Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», право вийти на пенсію після досягнення 50 років мають жінки, які народили та виховали до шестирічного віку п’ятьох або більше дітей, а також матері дітей з інвалідністю з дитинства, якщо вони виховали таких дітей до шести років.

Обов’язковою умовою для призначення дострокової пенсії є наявність щонайменше 15 років страхового стажу.

У Пенсійному фонді також роз’яснили, чи може скористатися такою пільгою прийомна мати. До відомства звернулася жінка, яка усиновила п’ятирічну дитину з інвалідністю, і поцікавилася, чи має право на дострокову пенсію.

У ПФУ зазначили, що вирішальним є документальне підтвердження статусу матері, а також факт встановлення дитині інвалідності до досягнення нею шестирічного віку.

«Жінки, які народили п’ятьох або більше дітей та виховали їх до шестирічного віку, матері осіб з інвалідністю з дитинства, які виховали їх до зазначеного віку, мають право на дострокову пенсію за віком після досягнення 50 років та за наявності страхового стажу не менше як 15 років», — наголосили у Пенсійному фонді.

Для оформлення дострокової пенсії необхідно подати документи, що підтверджують народження або усиновлення дитини, документи про встановлення дитині інвалідності до шести років, а також підтвердження наявності не менше 15 років страхового стажу.

За умови виконання всіх вимог Пенсійний фонд може призначити дострокову пенсію за віком.

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