  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Верховний Суд пояснив, коли помилки кадастрового реєстратора не є службовою недбалістю

22:58, 25 липня 2026 14
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Верховний Суд зазначив, що незавершена реєстрація земельної ділянки не утворює складу службової недбалості.
Верховний Суд пояснив, коли помилки кадастрового реєстратора не є службовою недбалістю
Фото: agropolit.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Враховуючи, що поземельна книга, а не копія витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, є документом, що підтверджує факт реєстрації земельної ділянки, дії державного кадастрового реєстратора, який створив заявки від громадян на державну реєстрацію земельних ділянок, проте сама державна реєстрація не відбулася, а поземельні книги не підписані цифровим підписом відповідальної особи, не утворюють складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК. Такий висновок зробив ККС ВС у справі № 359/208/19.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Обставини справи

Державний кадастровий реєстратор, за відсутності погодженого проекту землеустрою та висновку-погодження проекту землеустрою щодо передачі у приватну власність земельних ділянок, зареєстрував земельні ділянки та надав особам витяги з Державного земельного кадастру про них. Такі дії службової особи, відповідно до пред’явленого обвинувачення, спричинили тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам, оскільки ці земельні ділянки, вартість яких становить 2 100 000 гривень, що в 250 і більше разів перевищує НМДГ, у подальшому незаконно були передані у приватну власність.

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій

Суди попередніх інстанцій визнали невинуватим та виправдали службову особу за ч. 2 ст. 367 КК у зв’язку з недоведенням, що кримінальне правопорушення вчинене останнім.

У касаційній скарзі прокурор стверджує, що суди не надали належної оцінки доказам у їх сукупності й необґрунтовано дійшли до висновку про невинуватість службової особи.

Позиція ККС ВС

Залишено без зміни рішення судів попередніх інстанцій.

Колегія суддів ККС зазначає, що на підтвердження винуватості державного кадастрового реєстратора у цьому кримінальному правопорушенні сторона обвинувачення посилалася на показання свідків та низку письмових доказів, детальний зміст яких наведено у виправдувальному вироку. Суд першої інстанції дослідив вказані докази, надав кожному з них оцінку на предмет допустимості та достовірності, а сукупності зібраних доказів — на предмет достатності для підтвердження обвинувачення, дійшов обґрунтованого висновку, що сторона обвинувачення не довела поза розумним сумнівом, що виправданий вчинив інкримінований злочин.

Зокрема, місцевий суд виходив із того, що сторона обвинувачення наполягала на вчиненні виправданим, без конкретизації форми вини, протиправних дій, які із об’єктивної сторони полягали в реєстрації земельних ділянок за відсутності погодженого проекту землеустрою щодо передачі таких у приватну власність та наданні витягів із Державного земельного кадастру про ці земельні ділянки. Ці незаконні дії виправданого, на думку слідства, призвели до спричинення тяжких наслідків охоронюваним законом державним інтересам на суму 2 100 000 грн.

Свою позицію прокурор обґрунтовував у тому числі копіями реєстраційних справ і витягів із Державного земельного кадастру про земельні ділянки.

Однак це обвинувачення свого підтвердження не знайшло, оскільки, як встановив суд, реєстрація таких земельних ділянок фактично не відбулася.

Також свій висновок місцевий суд обґрунтував тим, що поземельна книга, а не копія витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, є фактом реєстрації земельної ділянки, а в цьому кримінальному провадженні сторона обвинувачення не надала доказів реєстрації спірних земельних ділянок виправданим.

Крім того, позицію сторони обвинувачення спростовано даними відповіді Головного управління Держгеокадастру, відповідно до яких неможливо встановити кадастрового реєстратора, який надав витяги з Державного земельного кадастру на вказані земельні ділянки, оскільки такі земельні ділянки відсутні в Національній кадастровій системі. Аналогічна відповідь була надана й Управлінням Держземагентства.

Також суд встановив, що державний кадастровий реєстратор створив лише заявки на державну реєстрацію від громадян, проте сама державна реєстрація земельних ділянок не здійснена, поземельні книги не підписані цифровим підписом відповідальної особи.

Допитані в судовому засіданні свідки також не підтвердили факту причетності виправданого до інкримінованого злочину.

Поміж наведеного місцевий суд звернув увагу й на те, що у пред’явленому виправданому обвинуваченні за ч. 2 ст. 367 КК не зазначено, які саме конкретно службові обов’язки ним не виконано та причинний зв’язок між їх невиконанням і завданням тяжких наслідків.

З огляду на ці фактичні дані, місцевий суд визнав показання виправданого про непричетність до скоєного і створення лише заявки на реєстрацію земельних ділянок неспростованими.

Крім наведеного вище, позиція виправданого підтверджена дослідженим рішенням місцевого суду, де встановлено, що підставою незаконної реєстрації права власності на наведені вище земельні ділянки, є підроблене розпорядження райдержадміністрації, а не витяги з Державного земельного кадастру.

Апеляційний суд, переглянувши вирок місцевого суду, відповідним чином перевірив доводи прокурора, аналогічні наведеним у його касаційній скарзі, та обґрунтовано залишив цей виправдувальний вирок без змін.

З постановою колегії суддів Другої судової палати ККС ВС від 04.06.2026 у справі № 359/208/19 (провадження № 51-2958км25) можна ознайомитись за посиланням.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Верховний Суд рішення суду ККС ВС

Популярні новини

Жінку виселили з квартири за рішенням Верховного Суду, а потім зобов'язали сплатити понад 16 тисяч грн боргу за воду

Жінку виселили з квартири за рішенням Верховного Суду, а потім зобов'язали сплатити понад 16 тисяч грн боргу за воду

18:50, 23 липня 2026 15k
Прикордонник помер від хвороби серця, а родині відмовили у виплаті 15 млн грн через алкоголь у крові — що вирішив суд

Прикордонник помер від хвороби серця, а родині відмовили у виплаті 15 млн грн через алкоголь у крові — що вирішив суд

18:28, 24 липня 2026 7k
Пенсійне посвідчення: яку важливу перевагу приховує пластикова картка

Пенсійне посвідчення: яку важливу перевагу приховує пластикова картка

23:12, 24 липня 2026 5k
Чоловіка засудили за ухилення від мобілізації через 24 роки після зняття з військового обліку: що вирішив Верховний Суд

Чоловіка засудили за ухилення від мобілізації через 24 роки після зняття з військового обліку: що вирішив Верховний Суд

11:00, 23 липня 2026 16k
Постанова 821 поки не діє: Верховний Суд відкрив касацію, але залишив пенсіонерам право на виплати

Постанова 821 поки не діє: Верховний Суд відкрив касацію, але залишив пенсіонерам право на виплати

14:00, 23 липня 2026 16k
Військовий загинув на бойових позиціях, але «не на тій» території: суд скасував відмову у виплаті родині 15 млн грн

Військовий загинув на бойових позиціях, але «не на тій» території: суд скасував відмову у виплаті родині 15 млн грн

18:32, 23 липня 2026 11k

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Купівля квартири у 2026 році, документи та помилки: які ризики чекають на покупця

Воєнний стан створив нові ризики, яких раніше практично не існувало: пошкодження житла внаслідок бойових дій, обмеження щодо окремих територій, шахрайські схеми з документами, а також спори щодо права власності.

За 10 років Україні знадобиться майже 15 млн працівників — у яких сферах очікують найбільший дефіцит

Україна шукає баланс між подоланням кадрового дефіциту, захистом внутрішнього ринку праці та контролем за міграційними процесами.

Заручники макроекономіки: НБУ не планує швидкого збільшення лімітів для українців за кордоном

У відповідь на запит «Судово-юридичної газети» НБУ зазначив, що пом’якшення валютних обмежень для українців за кордоном залежить від МВФ та макроекономічних показників, а не від цін у ЄС.

Обов'язкова частка у спадщині переважає заповіт: Верховний Суд визнав недійсними свідоцтва на спадщину

Право на обов’язкову частку у спадщині виникає безпосередньо із закону, а його порушення може бути підставою для визнання свідоцтва про право на спадщину недійсним.

Роботодавці перетворили комп’ютери та телефони на інструменти стеження: де межа між контролем та приватним життям працівника

За вами стежать через трекер робочого часу: що про моніторинг працівників говорять Верховний Суд та ЄСПЛ.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]