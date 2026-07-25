Пенсія у 2026 році: що буде за наявності 28 років страхового стажу

Наявність 28 років страхового стажу не дає права вийти на пенсію у 60 років.

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Українці, які у 2026 році матимуть 28 років страхового стажу, не зможуть оформити пенсію за віком після досягнення 60 років. Водночас такий стаж дає право вийти на заслужений відпочинок у 63 роки, якщо виконані вимоги пенсійного законодавства.

Згідно із законодавством, у 2026 році для призначення пенсії за віком необхідно мати:

у 60 років — не менше 33 років страхового стажу;

у 63 роки — від 23 до 33 років страхового стажу;

у 65 років — від 15 до 23 років страхового стажу.

При цьому кількість років страхового стажу не визначає фіксований розмір пенсії. Навіть люди з однаковим стажем можуть отримувати різні виплати.

Пенсія розраховується за формулою, яка враховує не лише тривалість страхового стажу, а й рівень офіційної заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески, а також показник середньої заробітної плати, що використовується для обчислення пенсій.

За 28 років страхового стажу коефіцієнт страхового стажу становить 0,28. Однак остаточна сума пенсії залежить від індивідуального коефіцієнта заробітку. Якщо людина протягом трудової діяльності отримувала офіційну зарплату на рівні або вище середньої по країні, її пенсія буде більшою. Якщо ж заробіток був невисоким або частина доходу виплачувалася неофіційно, розмір пенсійних виплат буде нижчим, незважаючи на 28 років страхового стажу.

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