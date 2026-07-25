Виплата 5000 гривень на першокласника: як оформити допомогу

В Україні сім'ї з майбутніми першокласниками можуть отримати одноразову виплату у розмірі 5000 гривень за програмою «Пакунок школяра» — кошти призначені для купівлі одягу, взуття та шкільного приладдя.

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В Україні триває реалізація державної програми «Пакунок школяра», у межах якої сім’ї можуть отримати одноразову допомогу в розмірі 5 тисяч гривень на підготовку дитини до першого класу. Кошти призначені для придбання шкільного одягу, взуття, канцелярського приладдя та інших необхідних речей. Перші виплати очікуються вже у липні-серпні.

Як працює програма

Допомога надається у безготівковій формі та виплачується окремо на кожного майбутнього першокласника.

Гроші зараховують на спеціальний рахунок, відкритий в одному з банків, уповноважених брати участь у програмі.

Фінансування здійснюється коштом державного бюджету, а також за підтримки міжнародних партнерів, іноземних урядів і донорських організацій.

Процес призначення виплат максимально автоматизований. Заклади освіти формують електронні списки дітей, які зараховані до першого класу, після чого ці дані передаються до Пенсійного фонду України для перевірки та подальшого нарахування коштів.

Хто може отримати 5000 гривень

Право на виплату мають:

один із батьків або законний представник дитини, який є громадянином України;

іноземці та особи без громадянства, які законно перебувають в Україні та проживають разом із дитиною;

особи, які мають статус біженця або потребують додаткового захисту;

законні представники дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, зокрема батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу, прийомні батьки, патронатні вихователі та інші уповноважені особи.

Водночас державна допомога не надається, якщо дитина перебуває за кордоном або проживає на тимчасово окупованій території, для якої офіційно не визначено дату завершення окупації.

Крім того, отримані кошти доведеться повернути, якщо буде встановлено факт подання неправдивої інформації або виявлено помилки в даних, переданих навчальним закладом.

Як подати заяву

Подати заявку можна двома способами.

Через застосунок «Дія». Для цього необхідно подати електронну заяву не пізніше 1 листопада поточного навчального року.

Через Пенсійний фонд України. Альтернативний варіант — звернутися до органів ПФУ та подати заяву у паперовій формі.

Як здійснюються виплати

Після отримання заяви Пенсійний фонд протягом 10 робочих днів перевіряє інформацію та передає її до уповноваженого банку.

Банк, своєю чергою, має до 10 робочих днів для відкриття або підтвердження спеціального рахунку у форматі IBAN.

Порядок зарахування коштів залежить від способу подання заяви.

Якщо документи оформлено через «Дію», гроші автоматично надходять на спеціальний рахунок, до якого випущена віртуальна «Дія.Картка».

У разі подання паперової заяви виплата може бути зарахована як на «Дія.Картку», так і на інший спеціальний рахунок, відкритий в одному з банків, визначених урядом.

Громадянам, які вже мають спеціальні рахунки, відкриті для участі в інших державних програмах, повторно відкривати їх не потрібно — вони залишаються чинними. Якщо таких рахунків кілька, кошти автоматично зарахують на той, який був відкритий останнім.

Якщо виділені гроші не будуть використані за призначенням, невитрачений залишок повернуть на рахунок ПФУ.

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