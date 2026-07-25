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Чи призначать субсидію, якщо член домогосподарства має земельний пай: відповідь ПФУ

14:55, 25 липня 2026 54
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ПФУ: розмір субсидії обчислюється з урахуванням доходу, отриманого за пай.
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Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області нагадало, чи призначать житлову субсидію, якщо член домогосподарства має земельний пай.

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«Дохід, який приносить домогосподарству земельний пай (за період, коли його отримано), враховується при призначенні житлової субсидії. Розмір субсидії обчислюється з урахуванням доходу, отриманого за пай», — заявили у ПФУ.

Також там додали, якщо орендар виплачує власнику земельного паю орендну плату в натуральній формі, він подає до податкових органів відповідний звіт, в якому зазначається грошовий еквівалент вартості орендної плати.

Інформація про суму отриманого власником земельного паю доходу надходить до Пенсійного фонду України шляхом електронної інформаційної взаємодії з Державною податковою службою України.

При цьому, якщо земельний пай не приносить домогосподарству доходу, його наявність не впливає на призначення та розмір житлової субсидії.

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Пенсійний фонд субсидія

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