Чи призначать субсидію, якщо член домогосподарства має земельний пай: відповідь ПФУ

ПФУ: розмір субсидії обчислюється з урахуванням доходу, отриманого за пай.

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Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області нагадало, чи призначать житлову субсидію, якщо член домогосподарства має земельний пай.

«Дохід, який приносить домогосподарству земельний пай (за період, коли його отримано), враховується при призначенні житлової субсидії. Розмір субсидії обчислюється з урахуванням доходу, отриманого за пай», — заявили у ПФУ.

Також там додали, якщо орендар виплачує власнику земельного паю орендну плату в натуральній формі, він подає до податкових органів відповідний звіт, в якому зазначається грошовий еквівалент вартості орендної плати.

Інформація про суму отриманого власником земельного паю доходу надходить до Пенсійного фонду України шляхом електронної інформаційної взаємодії з Державною податковою службою України.

При цьому, якщо земельний пай не приносить домогосподарству доходу, його наявність не впливає на призначення та розмір житлової субсидії.

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