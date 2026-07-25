Назначат ли субсидию, если член домохозяйства имеет земельный пай: ответ ПФУ

ПФУ: размер субсидии рассчитывается с учетом дохода, полученного за пай.

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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области напомнило, назначат ли жилищную субсидию, если член домохозяйства имеет земельный пай.

«Доход, который приносит домохозяйству земельный пай (за период, когда он получен), учитывается при назначении жилищной субсидии. Размер субсидии рассчитывается с учетом дохода, полученного за пай», — заявили в ПФУ.

Также там добавили, что если арендатор выплачивает владельцу земельного пая арендную плату в натуральной форме, он подает в налоговые органы соответствующий отчет, в котором указывается денежный эквивалент стоимости арендной платы.

Информация о сумме полученного владельцем земельного пая дохода поступает в Пенсионный фонд Украины путем электронного информационного взаимодействия с Государственной налоговой службой Украины.

При этом, если земельный пай не приносит домохозяйству дохода, его наличие не влияет на назначение и размер жилищной субсидии.

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