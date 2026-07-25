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Назначат ли субсидию, если член домохозяйства имеет земельный пай: ответ ПФУ

14:55, 25 июля 2026 56
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ПФУ: размер субсидии рассчитывается с учетом дохода, полученного за пай.
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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области напомнило, назначат ли жилищную субсидию, если член домохозяйства имеет земельный пай. 

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«Доход, который приносит домохозяйству земельный пай (за период, когда он получен), учитывается при назначении жилищной субсидии. Размер субсидии рассчитывается с учетом дохода, полученного за пай», — заявили в ПФУ.

Также там добавили, что если арендатор выплачивает владельцу земельного пая арендную плату в натуральной форме, он подает в налоговые органы соответствующий отчет, в котором указывается денежный эквивалент стоимости арендной платы.

Информация о сумме полученного владельцем земельного пая дохода поступает в Пенсионный фонд Украины путем электронного информационного взаимодействия с Государственной налоговой службой Украины.

При этом, если земельный пай не приносит домохозяйству дохода, его наличие не влияет на назначение и размер жилищной субсидии.

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Пенсионный фонд субсидия

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