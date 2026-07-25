Смена имени, фамилии и отчества: какие нужны документы и действия выполнить после изменения

С 16 лет гражданин Украины имеет право изменить свою фамилию, имя и отчество по собственному усмотрению.

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Каждый гражданин Украины имеет право изменить свое имя, фамилию и отчество. Это право закреплено законодательством, а сама процедура является достаточно четкой и понятной. Об этом напомнило Управление государственной регистрации.

С какого возраста можно изменить имя/фамилию/отчество?

С 14 лет — гражданин Украины имеет право изменить свою фамилию, имя и отчество с согласия родителей (или одного из родителей, если второй умер, лишен родительских прав, признан недееспособным и т. п.) либо попечителя.

С 16 лет — гражданин Украины имеет право изменить свою фамилию, имя и отчество по собственному усмотрению.

Для оформления смены имени необходимо обратиться в любой отдел государственной регистрации актов гражданского состояния. (Норма действует на период военного положения).

Какие документы необходимо иметь при себе?

Паспорт гражданина Украины (или ID-карта).

Личное свидетельство о рождении.

Свидетельство о браке или о расторжении брака (если вы состоите/состояли в браке).

Свидетельства о рождении детей (если у вас есть несовершеннолетние дети).

Свидетельства о предыдущих изменениях имени, фамилии или отчества (если такие изменения уже происходили).

Фотография (размером 3×4).

Заявление о смене имени заполняется непосредственно в отделе государственной регистрации актов гражданского состояния, к нему прилагается квитанция об уплате государственной пошлины, которая составляет:

Первая смена: 5,10 грн.

Каждая последующая смена: 51 грн.

Рассмотрение заявления о смене имени

Заявление о смене имени рассматривается отделом государственной регистрации актов гражданского состояния в трехмесячный срок со дня его подачи.

При наличии уважительных причин этот срок может быть продлен, но не более чем на три месяца. Во время рассмотрения правоохранительные органы проводят проверку, не находится ли заявитель в розыске, под следствием и т. д.

После завершения проверки правоохранительный орган принимает решение о разрешении либо об отказе в смене имени, которое передается в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния. В случае принятия положительного решения отдел направляет заявителю уведомление о разрешении на смену имени, и в течение трех месяцев с момента получения разрешения заявитель должен обратиться в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния для составления актовой записи о смене имени и получения соответствующего свидетельства.

Какие действия необходимо выполнить после смены имени?

Получение свидетельства о смене имени — это лишь первый шаг. После регистрации изменения имени необходимо заменить:

паспорт гражданина Украины (в течение 1 месяца);

заграничный паспорт;

РНОКПП (идентификационный код);

водительское удостоверение.

Смена имени не влечет за собой обязанности вносить изменения в другие актовые записи гражданского состояния. Для подтверждения этих изменений заявителю выдается свидетельство о смене имени. Документы об образовании (дипломы, аттестаты) замены не требуют.

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