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Можно ли пользоваться ID-паспортом, если лицо не помнит ПИН- и ПАК-коды

14:19, 25 июля 2026 92
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Блокировка доступа к чипу происходит автоматически при трехкратном подряд неправильном вводе кодов ПИН1 и ПИН2.
Можно ли пользоваться ID-паспортом, если лицо не помнит ПИН- и ПАК-коды
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Даже если доступ к бесконтактному электронному носителю (то есть чипу) заблокирован, ID-карта не теряет своей действительности, и ею можно пользоваться в течение всего срока ее действия, но без возможности считывания информации и внесения изменений в данные, содержащиеся на чипе. Об этом напомнила Миграционная служба.

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Блокировка доступа к чипу происходит автоматически при трехкратном подряд неправильном вводе кодов ПИН1 и ПИН2, а также после 10 попыток неправильного ввода кодов ПАК1 и ПАК2.

«В таком случае лицу необходимо обратиться в любое подразделение ГМС с заявлением об обмене паспорта в связи с его непригодностью для дальнейшего использования», — заявили в ведомстве.

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