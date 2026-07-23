База для расчета выплат военнослужащим останется на уровне 2018 года — 1762 грн: Верховный Суд признал законным постановление № 481

Кабмин имеет право самостоятельно устанавливать расчетную величину окладов в размере всего 1762 гривен, игнорируя рост прожиточного минимума.

Фото: armyinform.com.ua

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Коллегия судей Кассационного административного суда в составе Верховного Суда 16 июля вынесла постановление, которое меняет направление судебной практики по делам о денежном обеспечении военнослужащих. Дело № 320/29450/24 касалось обжалования пункта 2 Постановления Кабмина № 481, которым был установлен фиксированный размер 1762 грн для расчёта должностных окладов. Верховный Суд отменил решения судов первой и апелляционной инстанций, которые признали противоправным пункт постановления Кабмина, устанавливавший такую базу в фиксированном размере.

То есть Кабинет Министров Украины имеет полномочия определять размеры денежного обеспечения военнослужащих, в том числе устанавливать базовую величину для расчёта должностных окладов и окладов по воинским (специальным) званиям.

В чём заключался спор

В мае 2023 года Кабмин постановлением № 481 внёс изменения в пункт 4 постановления № 704 о денежном обеспечении военнослужащих. Правительство установило, что должностные оклады и оклады по воинским (специальным) званиям рассчитываются исходя из 1762 грн путём умножения этой суммы на соответствующий тарифный коэффициент.

Истец считал такие действия Кабмина неправомерными. Главный аргумент истца заключался в том, что денежное обеспечение должно рассчитываться исходя из актуального прожиточного минимума по состоянию на 1 января текущего года, а не фиксированной суммы 1762 грн, которая соответствует уровню 2018 года.

Истец указывал, что вместо этого Кабмин фактически вновь закрепил в качестве расчетной величины сумму прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января 2018 года. По его мнению, для расчета денежного обеспечения должен был применяться прожиточный минимум, установленный на 1 января каждого текущего календарного года.

Суд первой инстанции, с выводами которого согласился апелляционный суд, исходил из того, что величина денежного обеспечения как выплата, являющаяся определяющей при перерасчете пенсии, устанавливается Кабинетом Министров Украины в пределах его полномочий по определению размера перерасчета пенсий.

В то же время суды указали, что Кабинет Министров Украины не уполномочен и не вправе устанавливать расчетную величину для определения должностных окладов в твердом (фиксированном) размере. Такой подход, по мнению судов, не предусмотрен и не соответствует нормативно-правовым актам высшей юридической силы — Закону Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» и Закону № 1774-VIII.

Что установил Верховный Суд

Верховный Суд подчеркнул, что часть четвертая статьи 9 Закона № 2011-XII прямо устанавливает, что денежное обеспечение военнослужащих выплачивается в размерах, установленных Кабинетом Министров Украины. Следовательно, установление размера денежного обеспечения военнослужащих является сферой правового регулирования именно Кабинета Министров Украины, в том числе и в части установления базовой величины. При этом определение размера денежного обеспечения Законом № 2011-XII делегировано Кабинету Министров Украины. Именно Правительству предоставлены полномочия по установлению условий, порядка, а также размеров составляющих денежного обеспечения.

Суд обратил внимание, что базовый критерий для определения составляющих денежного обеспечения является определяющей величиной, поскольку именно от этого показателя путем умножения на соответствующие тарифные коэффициенты исчисляются основные виды выплат при расчете денежного обеспечения.

В частности, постановлением № 704 утвержден механизм определения размера денежного обеспечения военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и некоторых других лиц, а также установлен базовый критерий для расчета такого денежного обеспечения.

С учетом этого Верховный Суд признал ошибочными выводы судов первой и апелляционной инстанций о том, что Кабинет Министров Украины не уполномочен и не вправе устанавливать расчетную величину для определения должностных окладов, в частности в твердом (фиксированном) размере.

Коллегия судей также отметила, что выводы Верховного Суда должны применяться с учетом конкретных фактических обстоятельств дела, в котором они были сформулированы. При этом суды предыдущих инстанций ошибочно применили правовые выводы, изложенные в постановлениях Верховного Суда по делам № 826/6453/18, № 826/3858/18 и № 440/6017/21, поскольку правоотношения в этих делах не являются подобными правоотношениям по делу № 320/29450/24.

Таким образом, по выводу Верховного Суда, суды первой и апелляционной инстанций ошибочно отождествили различные правоотношения, что привело к неправильному применению части четвертой статьи 9 Закона № 2011-XII и пункта 3 раздела II Закона № 1774-VIII.

При таких обстоятельствах Верховный Суд не установил законных оснований, свидетельствующих о противоправности действий Кабинета Министров Украины при принятии постановления № 481. Суд констатировал, что Правительство вправе устанавливать размер денежного обеспечения военнослужащих, в том числе базовую величину для его расчета, что прямо предусмотрено Законом № 2011-XII.

В связи с этим Верховный Суд отменил решение Киевского окружного административного суда и постановление Шестого апелляционного административного суда, также удовлетворил кассационную жалобу Кабинета Министров Украины.

Таким образом Суд визнав законним положення постанови КМУ № 481, згідно з яким посадові оклади та оклади за званнями розраховуються виходячи з фіксованої суми 1 762 гривні. Це відповідає розміру прожиткового мінімуму станом на 1 січня 2018 року. Якби Суд підтримав позицію позивача, оклади мали б розраховуватися на основі прожиткового мінімуму станом на 1 січня поточного року, що призвело б до їхнього значного зростання.

Це рішення означає, що автоматичного підвищення посадових окладів військовослужбовців у зв’язку зі зростанням прожиткового мінімуму в Україні не відбудеться. Грошове забезпечення й надалі розраховуватиметься за методикою, визначеною Урядом у 2023 році, що залишає розрахункову базу на рівні 2018 року.

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