Затопило квартиру сверху: ошибки, из-за которых можно остаться без компенсации, и почему сосед не всегда виноват

Когда квартиру затопило сверху, чаще всего сразу считают виновным соседа с верхнего этажа, однако с юридической точки зрения это не всегда так.

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Затопление квартиры является одной из наиболее распространенных проблем, с которой могут столкнуться жильцы многоквартирных домов. В такой ситуации важно не только установить причину аварии, но и правильно зафиксировать повреждения, поскольку от этого может зависеть последующее возмещение ущерба.

В то же время ответственность за последствия затопления не всегда несет собственник квартиры, из которой поступила вода. Причиной аварии может быть неисправность внутриквартирного оборудования или ненадлежащее выполнение обязанностей по содержанию дома.

Если прорвало трубу в квартире

Если авария произошла на оборудовании, которое обслуживает только одну квартиру, отвечать за последствия может ее собственник. В соответствии со статьей 319 Гражданского кодекса Украины собственник владеет, пользуется и распоряжается своим имуществом по собственному усмотрению и имеет право совершать в отношении него любые действия, которые не противоречат закону.

В то же время согласно статье 1166 ГК Украины имущественный вред, причиненный неправомерными действиями или бездействием, должен быть возмещен лицом, которое его причинило.

Однако сам факт того, что вода поступила из конкретной квартиры, еще не означает автоматической вины ее собственника. Необходимо установить причину аварии: был ли это прорыв внутриквартирной трубы, неисправность сантехники, ненадлежащее содержание оборудования или, например, проблема с общей системой дома.

Если квартира сдана в аренду

Сам факт аренды квартиры не означает, что за затопление автоматически отвечает ее собственник.

Если авария произошла из-за действий или небрежности арендатора — например, ненадлежащего использования сантехники или самовольного вмешательства в инженерные сети, — отвечать за причиненный ущерб может арендатор. В то же время собственник может нести ответственность, если затопление произошло из-за неисправности имущества, за содержание которого он отвечал.

Отдельные правила предусматривает статья 29 Закона Украины «Об объединении совладельцев многоквартирного дома». Она устанавливает, что собственник помещения, который причинил ущерб имуществу других собственников, должен его возместить. Также собственник может отвечать за вред, причиненный арендатором, если договором аренды или другим договором не предусмотрено иное.

Поэтому в каждом случае необходимо установить причину затопления, кто именно ее вызвал и что предусмотрено договором аренды.

Прорвало общую трубу дома

В соответствии с Законом Украины «Об объединении совладельцев многоквартирного дома» ОСМД должно обеспечивать надлежащее содержание и техническое состояние общего имущества дома.

Если же дом обслуживает управляющий, его обязанности определяются законом и договором с совладельцами.

Закон Украины «О жилищно-коммунальных услугах» определяет услугу по управлению многоквартирным домом как деятельность, направленную на содержание и ремонт общего имущества в соответствии с условиями договора.

Таким образом, если авария произошла из-за ненадлежащего обслуживания общей сети, невыполнения заявки о неисправности или несвоевременного ремонта, ответственность может наступить для ОСМД, управляющего или другой организации, которая по договору отвечала за техническое обслуживание.

Как правильно зафиксировать затопление

Прежде всего необходимо зафиксировать факт затопления и причиненные им повреждения. Не стоит спешить с ремонтом, пока последствия аварии не будут надлежащим образом зафиксированы.

Для этого составляется акт о залитии квартиры. Его оформляет комиссия с участием представителей субъекта, ответственного за обслуживание дома и внутридомовых систем. В зависимости от формы управления домом в ее состав могут входить представители управляющего, ОСМД или обслуживающей организации.

Параллельно необходимо сделать фото- и видеофиксацию повреждений. Желательно зафиксировать не только общий вид помещения, но и каждое повреждение отдельно: потолок, стены, пол, отделку, мебель и другое имущество.

Если виновное лицо добровольно не возмещает ущерб, пострадавший может обратиться в суд с иском о возмещении имущественного вреда.

В соответствии со статьей 4 Закона Украины «О судебном сборе» за подачу физическим лицом иска имущественного характера уплачивается 1% цены иска, но не менее 0,4 и не более 5 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, установленных на 1 января соответствующего года.

В то же время судебный сбор — не единственные возможные расходы. Также могут возникнуть расходы на оценку, техническое обследование, экспертизу, правовую помощь и другие процессуальные действия.

Согласно статье 141 Гражданского процессуального кодекса Украины судебные расходы, как правило, распределяются между сторонами в зависимости от результата рассмотрения дела. В то же время согласно статье 81 ГПК Украины каждая сторона должна доказать обстоятельства, на которые она ссылается. Поэтому одного лишь факта, что вода поступила из квартиры сверху, может быть недостаточно для взыскания ущерба с ее собственника.

Таким образом, в каждом конкретном случае необходимо установить причину аварии, место ее возникновения и определить, кто отвечал за содержание и техническое состояние соответствующего участка водопроводных сетей.

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