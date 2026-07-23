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Экс-руководитель госпредприятия «забыл» задекларировать элитные Lamborghini, Audi и BMW

11:20, 23 июля 2026 45
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Экс-руководителя госпредприятия подозревают в недостоверном декларировании на сумму свыше 24 млн грн.
Экс-руководитель госпредприятия «забыл» задекларировать элитные Lamborghini, Audi и BMW
Фото: НАПК
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Бывшему исполняющему обязанности генерального директора одного из государственных предприятий сообщили о подозрении в недостоверном декларировании. Об этом сообщило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции. 

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Во время полных проверок его деклараций за 2024 и 2025 годы НАПК выявило признаки внесения недостоверных сведений на сумму более 24 млн грн: более чем на 11,5 млн грн в декларации за 2024 год и более чем на 12,8 млн грн — в декларации за 2025 год.

В частности, экс-чиновник не задекларировал автомобили, которые фактически принадлежали ему, но были оформлены на родителей:

▪️ Lamborghini Murciélago;

▪️ Audi RS 7;

▪️ BMW M8;

▪️ Hyundai Sonata.

Также полные проверки установили, что он не задекларировал более 6 млн грн доходов, использованных для приобретения автомобилей Mercedes-Benz CLS и BMW M8, а также скрыл финансовое обязательство на сумму более 600 тыс. грн.

Ему инкриминируют совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины.

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