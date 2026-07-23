ВСП уволил в отставку судью Хозяйственного суда Киева Наталью Зеленину

ВСП удовлетворил заявление об отставке судьи Хозяйственного суда Киева Наталии Зелениной.

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Высший совет правосудия отправил в отставку судью Хозяйственного суда города Киева Наталью Зеленину.

23 июля Высший совет правосудия принял решение уволить Зеленину Наталью Ивановну с должности судьи Хозяйственного суда города Киева в связи с подачей судьей заявления об отставке.

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