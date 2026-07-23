Каждая пятая скрытая декларация — за 2016 год: сколько должностных лиц закрыли свои данные в Реестре НАПК

Почти 100 тысяч должностных лиц скрыли декларации с публичного доступа.

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По состоянию на июль 2026 года 99 087 декларантов скрыли из публичного доступа 445 536 деклараций в Едином государственном реестре деклараций.

Возможность изымать декларации из открытого доступа появилась только в конце 2023 года. Однако больше всего из открытого доступа исчезло деклараций за период до полномасштабного вторжения. Так, каждая пятая скрытая декларация была за 2016 год: 94 968. Еще 72 068 деклараций относятся к 2020 году. Об этом сообщает Опендатабот.

Доля скрытых деклараций за 2016 год составляет 9%, а в 2020 году — 8%, доля скрытых деклараций за период полномасштабного вторжения составляет около 2%.

В целом один декларант скрыл в среднем 4–5 своих деклараций. Аналитики объясняют, что если человек получает право скрыть декларации, из открытого доступа могут сразу изъять все его декларации — независимо от того, за какой отчетный год они были поданы.

В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции отметили, что не ведут отдельной статистики относительно количества деклараций или декларантов, чьи данные были скрыты из публичного доступа. НАПК лишь выполняет представления государственных органов, руководители которых инициируют изъятие документов из Реестра.

Сам декларант не может самостоятельно ни закрыть, ни снова открыть свою декларацию. Вернуть ее в открытый доступ может только тот орган, который ранее подал запрос на засекречивание.

Более половины всех декларантов со скрытыми декларациями составляют военнослужащие ВСУ — 50,2 тысячи человек. Еще 16,4 тысячи декларантов работают в Национальной полиции. В первую пятерку также входят представители городских советов — 2,5 тысячи, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям — 2,5 тысячи и Государственной налоговой службы — 1,3 тысячи декларантов.

Как происходит изъятие декларации из открытого доступа

Если обнародование декларации может создать угрозу безопасности должностного лица или его семьи, документ могут временно изъять из открытого доступа.

Сам декларант сделать этого не может. Для этого соответствующий государственный орган, воинская часть или иное уполномоченное учреждение должны обратиться в НАПК и обосновать наличие рисков.

Сначала право инициировать скрытие деклараций получили прежде всего силовые органы. В то же время порядок позволяет обращаться с такими представлениями и другим государственным органам. Главное условие — доказать, что обнародование декларации может создать угрозу для декларанта или его семьи.

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