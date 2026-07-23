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Что делать, если лицо не успело подать данные в Электронную трудовую книжку до 10 июня

09:14, 23 июля 2026 140
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Перевести трудовую книжку в цифровой формат можно и после 10 июня.
Что делать, если лицо не успело подать данные в Электронную трудовую книжку до 10 июня
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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области объяснило, что будет с трудовыми правами и накопленным страховым стажем, если лицо не успело перевести трудовую книжку в электронный формат до 10 июня.

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«Процесс продолжается. Перевести трудовую книжку в цифровой формат можно и после 10 июня 2026 года. Никаких ограничений для этого нет. 

Стаж защищен. Если вы не успели подать документы до указанной даты, ваш трудовой и страховой стаж не аннулируется и никуда не исчезнет.

Официальный статус бумажного документа. Бумажная трудовая книжка остается законным документом. Она и в дальнейшем подтверждает ваши периоды работы и учитывается при оформлении пенсионных выплат. 

Информация для пенсионеров. Гражданам, которые уже получают пенсию, повторно предоставлять или загружать свою трудовую книжку нет необходимости», — заявили в ПФ.

С какими рисками можно столкнуться из-за пропущенного срока? 

В ПФ подчеркнули, что главная опасность заключается в физическом сохранении самого бумажного документа. Если данные не переведены в электронную форму, а бумажная книжка будет потеряна или испорчена после 10 июня 2026 года, восстановить сведения о стаже до 2004 года будет значительно сложнее. 

Для этого придется обращаться в архивные учреждения или решать вопрос в судебном порядке.

Цифровизация трудовых книжек осуществляется именно для того, чтобы надежно защитить информацию о вашей трудовой деятельности от любых форс-мажоров, потери или уничтожения документов.

 Сведения, которые хранятся в информационных базах Пенсионного фонда Украины, являются гарантией того, что в будущем ваши пенсионные выплаты будут рассчитаны быстро и правильно.

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Пенсионный фонд трудовая книжка

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