Правительство одобрило законопроект об освобождении выплат «єСадок» от налогообложения

Суммы ежемесячной денежной выплаты «єСадок» не будут включаться в налогооблагаемый доход налогоплательщика.

Фото: kmu.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров одобрил проект Закона «О внесении изменения в статью 165 Налогового кодекса Украины относительно невключения в налогооблагаемый доход налогоплательщика суммы ежемесячной денежной выплаты «єСадок»».

Законопроектом с целью создания условий для совмещения родительства с занятостью путем предоставления государственной поддержки семьям с детьми в виде ежемесячной денежной выплаты «єСадок» предлагается предусмотреть невключение суммы ежемесячной денежной выплаты «єСадок», которая предоставляется в соответствии с Законом Украины «О государственной помощи семьям с детьми», в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход налогоплательщика.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.