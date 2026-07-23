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Правительство одобрило законопроект об освобождении выплат «єСадок» от налогообложения

08:38, 23 июля 2026 158
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Суммы ежемесячной денежной выплаты «єСадок» не будут включаться в налогооблагаемый доход налогоплательщика.
Правительство одобрило законопроект об освобождении выплат «єСадок» от налогообложения
Фото: kmu.gov.ua
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Кабинет Министров одобрил проект Закона «О внесении изменения в статью 165 Налогового кодекса Украины относительно невключения в налогооблагаемый доход налогоплательщика суммы ежемесячной денежной выплаты «єСадок»».

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Законопроектом с целью создания условий для совмещения родительства с занятостью путем предоставления государственной поддержки семьям с детьми в виде ежемесячной денежной выплаты «єСадок» предлагается предусмотреть невключение суммы ежемесячной денежной выплаты «єСадок», которая предоставляется в соответствии с Законом Украины «О государственной помощи семьям с детьми», в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход налогоплательщика.

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законопроект Кабинет Министров Украины

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