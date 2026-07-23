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Как получить копии документов, содержащихся в регистрационном деле в бумажной форме

08:02, 23 июля 2026 57
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Для получения документов заявителю необходимо обратиться с запросом о предоставлении документов, содержащихся в регистрационном деле.
Как получить копии документов, содержащихся в регистрационном деле в бумажной форме
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Управление государственной регистрации ЦМУ МЮУ разъяснило, как получить копии документов, содержащихся в регистрационном деле в бумажной форме. 

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В ведомстве напомнили, что Порядок предоставления сведений из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований, утвержденный приказом Министерства юстиции Украины от 05.05.2023 № 1692/5 и зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 08.05.2023 под № 750/39806 (далее – Порядок), устанавливает условия, основания и процедуру предоставления сведений из Единого государственного реестра, перечень дополнительных сведений, к которым предоставляется бесплатный доступ, форму и содержание выписки, извлечения из Единого государственного реестра, а также права и обязанности субъектов, являющихся участниками указанной процедуры.

Для получения документов заявителю необходимо обратиться с запросом о предоставлении документов, содержащихся в регистрационном деле соответствующего юридического лица, общественного формирования, не имеющего статуса юридического лица, физического лица – предпринимателя: 

- в центр предоставления административных услуг, созданный при субъекте государственной регистрации, который в соответствии с Законом Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований» уполномочен хранить регистрационные дела в бумажной форме;

- в Министерство юстиции Украины или его территориальные органы, если в соответствии с Законом Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований» государственная регистрация проводится Министерством юстиции Украины и его территориальными органами.

Государственный регистратор, уполномоченное лицо субъекта государственной регистрации или уполномоченное лицо центра предоставления административных услуг с помощью программных средств ведения Единого государственного реестра формирует и распечатывает запрос, на котором заявитель ставит собственноручную подпись при отсутствии замечаний к сведениям, указанным в нем. 

При принятии запроса государственный регистратор, уполномоченное лицо субъекта государственной регистрации или уполномоченное лицо центра предоставления административных услуг информирует заявителя о том, что персональные данные заявителя используются в соответствии с законом и исключительно для целей ведения Единого государственного реестра.

В соответствии с частью четвертой статьи 36 Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований», за предоставление сведений из Единого государственного реестра взимается плата в размере 0,07 прожиточного минимума для трудоспособных лиц (230 грн) за предоставление документа в бумажной форме, содержащегося в регистрационном деле.

Предоставляющее лицо обязательно проверяет наличие запрашиваемых документов в материалах регистрационного дела. Взимание платы осуществляется после уведомления заявителя о наличии запрашиваемых документов в материалах регистрационного дела. 

Предоставляющим лицом вносятся в Единый государственный реестр сведения о заявителе (фамилия, собственное имя, отчество (при наличии), уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре (при наличии), информация для осуществления связи с заявителем (по желанию) и сведения о документе, на основании которого установлена личность заявителя, сведения из Единого государственного реестра, которые желает получить заявитель относительно документов, содержащихся в регистрационном деле, и параметры поиска таких сведений.

Предоставляющее лицо распечатывает сформированный программным обеспечением Единого государственного реестра запрос, на котором заявитель ставит собственноручную подпись при отсутствии замечаний к сведениям, указанным в нем. 

Запросы на получение документов, содержащихся в регистрационном деле общественного формирования, сведения о котором содержатся исключительно в Едином реестре общественных формирований или в Реестре общественных объединений, подаются в произвольной форме с обязательным указанием сведений, предусмотренных Порядком предоставления сведений из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований, утвержденным этим приказом, с проставлением подписи лицами, обратившимися за получением таких сведений.

Документы, содержащиеся в регистрационном деле, предоставляются путем изготовления копий таких документов в бумажной форме с проставлением подписи и печати предоставляющего лица на каждой странице документа. 

В случае если документы, содержащиеся в регистрационном деле, содержат сведения о регистрационных номерах учетных карточек налогоплательщиков и/или паспортные данные физических лиц, которые в соответствии с требованиями законодательства не могут быть предоставлены заявителю, предоставляющее лицо обеспечивает изготовление копий таких документов без отображения сведений о регистрационных номерах учетных карточек налогоплательщиков и/или паспортных данных физических лиц для последующего их предоставления заявителю.

Подчеркиваем, что сведения из Единого государственного реестра предоставляются независимо от места хранения регистрационного дела в бумажной форме, кроме случая предоставления документов, содержащихся в регистрационном деле в бумажной форме, которое осуществляется по месту хранения регистрационного дела в бумажной форме. 

Одновременно сообщаем, что постановлением Кабинета Министров Украины от 6 марта 2022 г. № 209 установлено, что в условиях военного положения и в течение одного месяца со дня его прекращения или отмены юридические лица и физические лица – предприниматели, местонахождением которых являются административно-территориальные единицы, относящиеся к территориям активных боевых действий и временно оккупированным Российской Федерацией территориям, включенным в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных Российской Федерацией, утвержденный Министерством развития громад и территорий, для которых не определена дата завершения боевых действий или временной оккупации, либо которые изменили свое местонахождение на административно-территориальную единицу, не относящуюся к таким территориям, в период военного положения, кроме случаев предоставления публичных услуг в электронной форме средствами Портала Дія, освобождаются от платы за предоставление сведений из Единого государственного реестра в бумажной форме, если юридическое лицо или физическое лицо – предприниматель получают такие сведения о себе.

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