23 июля — какой сегодня праздник и главные события

23 июля в Украине и мире празднуют Всемирный день китов и дельфинов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В четверг, 23 июля, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

23 июля в Украине и мире празднуют Всемирный день китов и дельфинов. Его начала Международная китобойная комиссия 1986 года, когда вступил в силу запрет на коммерческий китобойный промысел. Целью этого дня является привлечение внимания необходимости защиты китов, дельфинов и других морских млекопитающих. Киты и дельфины играют немаловажную роль в поддержании здоровья океанов. Они помогают сохранять баланс морских экосистем, а некие виды содействуют естественному круговороту питательных веществ. Несмотря на международные меры защиты, многие виды до сих пор находятся под угрозой из-за загрязнения океанов пластиком, изменения климата, запутывания в рыболовных сетях, шумового загрязнения от судов и незаконного лова.

Также 23 июля Всемирный день синдрома Шегрена. Его цель — повысить осведомленность о синдроме (или болезни) Шегрена — хроническое аутоиммунное заболевание, которое часто остается недиагностированным из-за неспецифических симптомов. Дату выбрали в честь дня рождения шведского офтальмолога Henrik Sjögren, первым описавшего это заболевание. День был начат в 2005 году.

Какой сегодня церковный праздник

23 июля верующие празднуют День памяти святого мученика Трофима, Теофила и тех, кто с ними. По церковному преданию, Трофим и Теофил вместе с другими верными открыто исповедовали христианство, за что были заключены в тюрьму. Их непоколебимая вера и мужество послужили примером преданности Богу даже перед лицом смерти.

Календарь важных событий за 23 июля

971 год — Киевская Русь и Византийская империя заключают мирное соглашение, которое завершает серию вооруженных противостояний и свидетельствует о временной стабилизации в отношениях между двумя могущественными государствами;

1093 год — на реке Желянь русское войско, возглавляемое князем Святополком Изяславичем, терпит сокрушительное поражение от половецких отрядов;

1711 год — подписывают Прутский мирный договор: Московское царство соглашается вернуть Азов Османской империи и обязуется демонтировать фортификации в Таганроге;

1840 год — Великобритания официально объявляет о придании Канаде статуса самоуправляющейся колонии;

1864 год — открывают Одесский национальный университет имени И.А. И. Мечникова;

1873 год — известный французский художник Гюстав Курбе, чтобы избежать уплаты гигантского штрафа за участие в демонтаже Вандомской колонны во время Парижской Коммуны, эмигрирует в Швейцарию;

1888 год — в Киеве торжественно открывают памятник Богдану Хмельницкому;

1901 год — Роберт Кох, немецкий микробиолог, выдвигает гипотезу, согласно которой главным переносчиком бубонной чумы является крысы;

1908 год — в Османской империи победа Младотурецкой революции приводит к возобновлению действия конституции;

1913 год — Австро-Венгрия выдвигает Сербии ультиматум, который становится прелюдией до Первой мировой войны;

1936 год — в Киеве основывают Институт истории Украины АН УССР;

1951 год — во французском городе Рокенкур открывается штаб-квартира НАТО;

1966 год — официально запускают первую очередь Кременчугского нефтеперерабатывающего завода;

1974 год — в Греции рушат военную диктатуру, известную как режим “черных полковников”, и страна возвращается к демократии;

1975 год — Канада объявляет о закрытии своих атлантических портов для иностранных рыболовных судов, защищая национальные интересы в области морских ресурсов;

1979 год — Аятолла Хомейни, духовный лидер Ирана, запрещает трансляцию музыки, мотивируя это тем, что она негативно влияет на молодежь;

1980 год — космический корабль “Союз-37” отправляется в полет, в составе экипажа — первый в истории космонавт из Азии, вьетнамец Фам Туан;

1982 год — принимают решение о полном запрете коммерческого китобойного промысла с целью сохранения биологического баланса океанов;

1990 год — Леонида Кравчука избирают Главой Верховного Совета УССР, что становится важным этапом в трансформации политической системы Украины накануне независимости.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.