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Туристам в Италии грозит штраф до 200 евро: что нельзя делать в Венеции

07:26, 23 июля 2026 119
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Такие ограничения введены для сохранения городской среды, поддержания чистоты, а также для соображений безопасности и гигиены.
Туристам в Италии грозит штраф до 200 евро: что нельзя делать в Венеции
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Туристам, которые планируют поездку в Венецию, стоит заранее ознакомиться с местными правилами. В городе действуют ограничения, за нарушение которых можно получить штраф от 100 до 200 евро.

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Как сообщают эксперты в сфере туризма, в Венеции запрещено есть и пить, сидя на земле, ступенях, возле памятников, на мостах, набережных и у фундаментов зданий. Такие правила касаются даже обычного перекуса или мороженого во время прогулки по городу.

Местные власти объясняют, что ограничения ввели для сохранения исторического облика города, поддержания чистоты, а также из соображений безопасности и общественной гигиены.

Туристам советуют:

  • не садиться на ступени, мосты и возле памятников, если эти места не предназначены для отдыха;
  • не есть и не пить в запрещённых зонах, даже если нужно лишь быстро перекусить;
  • не купаться в каналах Венеции — за это также предусмотрены штрафы;
  • не оставлять мусор в неположенных местах;
  • не кормить голубей и чаек;
  • не передвигаться на велосипеде в районах, где это запрещено;
  • не гулять по городу в купальниках;
  • не ночевать в общественных местах.

За различные нарушения правил в Венеции могут назначать административные штрафы от 25 до 500 евро. Контроль за соблюдением требований осуществляет муниципальная полиция.

Перед поездкой в Италию туристам рекомендуют проверять местные правила, поскольку в популярных городах действуют особые ограничения для сохранения культурного наследия и комфорта жителей.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», планируя отпуск или туристическую поездку, стоит не только выбрать маршрут, но и внимательно ознакомиться с условиями предоставления туристических услуг. На этом подчеркнули в Госпродпотребслужбе, напомнив, что потребитель имеет право на безопасные и качественные услуги, а также на получение достоверной информации о них.

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штраф / штрафы Италия туризм

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