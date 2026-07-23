Туристам в Италии грозит штраф до 200 евро: что нельзя делать в Венеции
Туристам, которые планируют поездку в Венецию, стоит заранее ознакомиться с местными правилами. В городе действуют ограничения, за нарушение которых можно получить штраф от 100 до 200 евро.
Как сообщают эксперты в сфере туризма, в Венеции запрещено есть и пить, сидя на земле, ступенях, возле памятников, на мостах, набережных и у фундаментов зданий. Такие правила касаются даже обычного перекуса или мороженого во время прогулки по городу.
Местные власти объясняют, что ограничения ввели для сохранения исторического облика города, поддержания чистоты, а также из соображений безопасности и общественной гигиены.
Туристам советуют:
- не садиться на ступени, мосты и возле памятников, если эти места не предназначены для отдыха;
- не есть и не пить в запрещённых зонах, даже если нужно лишь быстро перекусить;
- не купаться в каналах Венеции — за это также предусмотрены штрафы;
- не оставлять мусор в неположенных местах;
- не кормить голубей и чаек;
- не передвигаться на велосипеде в районах, где это запрещено;
- не гулять по городу в купальниках;
- не ночевать в общественных местах.
За различные нарушения правил в Венеции могут назначать административные штрафы от 25 до 500 евро. Контроль за соблюдением требований осуществляет муниципальная полиция.
Перед поездкой в Италию туристам рекомендуют проверять местные правила, поскольку в популярных городах действуют особые ограничения для сохранения культурного наследия и комфорта жителей.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», планируя отпуск или туристическую поездку, стоит не только выбрать маршрут, но и внимательно ознакомиться с условиями предоставления туристических услуг. На этом подчеркнули в Госпродпотребслужбе, напомнив, что потребитель имеет право на безопасные и качественные услуги, а также на получение достоверной информации о них.
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