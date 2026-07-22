Одна кандидатка подтвердила способность осуществлять правосудие во Львовском апелляционном суде — ВККС

ВККС: в Львовский апелляционный суд проведены собеседования с 53 кандидатами.

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На заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины 22 июля в пленарном составе рассмотрен вопрос о подтверждении способности двух кандидаток на должность судьи осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

Панчак Оксана Григорьевна подтвердила способность осуществлять правосудие во Львовском апелляционном суде.

Щербина Наталья Александровна не подтвердила способность осуществлять правосудие в Днепровском апелляционном суде.

Всего проведены собеседования с 41 кандидатом в Днепровский апелляционный суд: 26 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие, 12 кандидатов — не подтвердили, 3 кандидатам еще предстоит собеседование в пленарном составе Комиссии. Прекратили участие 2 кандидата.

Во Львовский апелляционный суд проведены собеседования с 53 кандидатами: 42 кандидата подтвердили способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде, 10 — не подтвердили, с 1 кандидатом собеседование состоится в пленарном составе Комиссии. Прекратили участие в конкурсе 2 кандидата.

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