  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Страховая отказала в выплате возмещения по европротоколу из-за обращения виновника ДТП за медицинской помощью: что решил суд

21:16, 22 июля 2026 29
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
После отказа страховой компании владелица поврежденного автомобиля подала в суд иск, в котором просила взыскать с виновника ДТП 121 906 грн материального ущерба и судебные расходы.
Страховая отказала в выплате возмещения по европротоколу из-за обращения виновника ДТП за медицинской помощью: что решил суд
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Дорожно-транспортное происшествие произошло 26 июня 2024 года в городе Староконстантинове. Водитель автомобиля Skoda Octavia, поворачивая налево, не уступил дорогу автомобилю Mercedes-Benz C180, который двигался в попутном направлении, в результате чего транспортные средства столкнулись. Об этом сообщил Хмельницкий апелляционный суд.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

На месте происшествия водители оформили сообщение о дорожно-транспортном происшествии (европротокол), в котором водитель Skoda Octavia признал свою вину. После оформления европротокола он обратился в больницу, где ему диагностировали ссадину предплечья, полученную в результате ДТП.

Согласно заключению эксперта, стоимость материального ущерба, причиненного владелице Mercedes-Benz C180, составила 121 906 грн. Однако страховая компания не признала дорожно-транспортное происшествие страховым случаем и отказала в выплате страхового возмещения. Свое решение она мотивировала тем, что при оформлении европротокола участники скрыли факт травмирования водителя, который после ДТП обратился за медицинской помощью.

После отказа страховой компании владелица поврежденного автомобиля подала в суд иск, в котором просила взыскать с виновника ДТП 121 906 грн материального ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия, а также судебные расходы.

Староконстантиновский районный суд Хмельницкой области иск удовлетворил.

Ответчик обжаловал решение. По его мнению, истец не доказал его вину в совершении ДТП, а суд первой инстанции неправильно оценил доказательства, в частности показания свидетеля и европротокол.

Апелляционный суд отметил, что вина водителя Skoda Octavia в ДТП подтверждается материалами дела, в частности европротоколом, объяснениями и схемой дорожно-транспортного происшествия. Поэтому непривлечение его к административной ответственности не является основанием для освобождения от гражданско-правовой ответственности за причиненный ущерб.

Апелляционный суд согласился с выводом суда первой инстанции о том, что из-за сокрытия при оформлении европротокола факта травмирования водителя страховая компания правомерно отказала в выплате страхового возмещения. Следовательно, возместить причиненный ущерб должен виновник ДТП.

Таким образом, апелляционный суд признал необоснованными доводы апелляционной жалобы и оставил решение суда первой инстанции без изменений.

С полным текстом постановления апелляционного суда по делу № 683/1067/25 можно будет ознакомиться в ЕГРСР.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд ДТП решение суда судебная практика европротокол

Популярные новости

Мобилизация не является «необратимой», если мужчину призвали несмотря на действующую отсрочку — решение суда

Мобилизация не является «необратимой», если мужчину призвали несмотря на действующую отсрочку — решение суда

13:15, 21 июля 2026 9k
ДНК подтвердила отцовство погибшего военнослужащего, но его мать не согласилась с решением суда: что решила апелляция

ДНК подтвердила отцовство погибшего военнослужащего, но его мать не согласилась с решением суда: что решила апелляция

11:45, 21 июля 2026 10k
Военнослужащий умер от инфаркта — ТЦК заблокировал путь к 15 млн грн, но суд встал на сторону семьи

Военнослужащий умер от инфаркта — ТЦК заблокировал путь к 15 млн грн, но суд встал на сторону семьи

12:19, 20 июля 2026 16k
Родителям военнослужащего, погибшего в ДТП во время отпуска, отказали в выплате 15 млн грн: суд стал на сторону семьи

Родителям военнослужащего, погибшего в ДТП во время отпуска, отказали в выплате 15 млн грн: суд стал на сторону семьи

16:50, 21 июля 2026 5k
Лица, конфиденциально сотрудничавшие с разведкой и СБУ, могут получить статус УБД

Лица, конфиденциально сотрудничавшие с разведкой и СБУ, могут получить статус УБД

10:00, 21 июля 2026 9k
Суд отменил постановление ТЦК о штрафе в 17 тысяч грн: неявка по повестке не является длящимся правонарушением

Суд отменил постановление ТЦК о штрафе в 17 тысяч грн: неявка по повестке не является длящимся правонарушением

21:00, 21 июля 2026 4k

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Владельцы самостроев рискуют остаться ни с чем: продать или передать по наследству не получится, а компенсация по «Восстановлению» не предусмотрена

Когда самострой можно оформить по упрощенной процедуре, когда действует строительная амнистия, а в каких случаях придется проходить более сложный путь.

120 тысяч на автомобиль для ветеранов: в Верховной Раде готовят новый механизм компенсации

Тысячи ветеранов могут получить по 120 тысяч гривен на автомобиль уже в 2026 году.

Уголовный кодекс будущего: рабочая группа передаст Президенту проект самой масштабной уголовно-правовой реформы

9 степеней тяжести и 5 видов наказаний: разбираем новую структуру уголовного закона.

ВСП выявил нарушения в серии решений об определении места жительства детей с отцом: судью наказали

Судья Зборовского районного суда Тернопольской области Олег Иваницкий массово определял место жительства детей с отцом без надлежащей проверки обстоятельств.

Штраф до 17 тысяч гривен и конфискация: в Украине хотят ввести новые наказания для коллекционеров

Законопроект предлагает урегулировать оборот частных музейных коллекций, ввести их государственную экспертизу и регистрацию, а также усилить ответственность за нарушения в этой сфере.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]