Страховая отказала в выплате возмещения по европротоколу из-за обращения виновника ДТП за медицинской помощью: что решил суд

После отказа страховой компании владелица поврежденного автомобиля подала в суд иск, в котором просила взыскать с виновника ДТП 121 906 грн материального ущерба и судебные расходы.

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Дорожно-транспортное происшествие произошло 26 июня 2024 года в городе Староконстантинове. Водитель автомобиля Skoda Octavia, поворачивая налево, не уступил дорогу автомобилю Mercedes-Benz C180, который двигался в попутном направлении, в результате чего транспортные средства столкнулись. Об этом сообщил Хмельницкий апелляционный суд.

На месте происшествия водители оформили сообщение о дорожно-транспортном происшествии (европротокол), в котором водитель Skoda Octavia признал свою вину. После оформления европротокола он обратился в больницу, где ему диагностировали ссадину предплечья, полученную в результате ДТП.

Согласно заключению эксперта, стоимость материального ущерба, причиненного владелице Mercedes-Benz C180, составила 121 906 грн. Однако страховая компания не признала дорожно-транспортное происшествие страховым случаем и отказала в выплате страхового возмещения. Свое решение она мотивировала тем, что при оформлении европротокола участники скрыли факт травмирования водителя, который после ДТП обратился за медицинской помощью.

После отказа страховой компании владелица поврежденного автомобиля подала в суд иск, в котором просила взыскать с виновника ДТП 121 906 грн материального ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия, а также судебные расходы.

Староконстантиновский районный суд Хмельницкой области иск удовлетворил.

Ответчик обжаловал решение. По его мнению, истец не доказал его вину в совершении ДТП, а суд первой инстанции неправильно оценил доказательства, в частности показания свидетеля и европротокол.

Апелляционный суд отметил, что вина водителя Skoda Octavia в ДТП подтверждается материалами дела, в частности европротоколом, объяснениями и схемой дорожно-транспортного происшествия. Поэтому непривлечение его к административной ответственности не является основанием для освобождения от гражданско-правовой ответственности за причиненный ущерб.

Апелляционный суд согласился с выводом суда первой инстанции о том, что из-за сокрытия при оформлении европротокола факта травмирования водителя страховая компания правомерно отказала в выплате страхового возмещения. Следовательно, возместить причиненный ущерб должен виновник ДТП.

Таким образом, апелляционный суд признал необоснованными доводы апелляционной жалобы и оставил решение суда первой инстанции без изменений.

С полным текстом постановления апелляционного суда по делу № 683/1067/25 можно будет ознакомиться в ЕГРСР.

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