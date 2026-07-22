Всеволода Ченцова уволили с должности представителя Украины при ЕС — указ

Всеволод Ченцов будет работать вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №632/2026 об увольнении Всеволода Ченцова с должности Представителя Украины при Европейском Союзе и Европейском сообществе по атомной энергии.

«Уволить ЧЕНЦОВА Всеволода Валерьевича с должности Представителя Украины при Европейском Союзе и Европейском сообществе по атомной энергии», — говорится в тексте указа.

Напомним, Верховная Рада по представлению нового премьер-министра Сергея Корецкого утвердила новый состав правительства, в котором должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины занял Всеволод Ченцов.

Кроме того, Всеволод Ченцов в 2017–2021 гг. был Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Королевстве Нидерланды и по совместительству постоянным представителем при Организации по запрещению химического оружия.

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