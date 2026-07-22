В центре Киева 23 июля будут действовать временные ограничения дорожного движения

В столицу прибудут иностранные делегации.

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В четверг, 23 июля, в связи с проведением мероприятий по государственной охране с участием иностранных делегаций в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города. Об этом сообщило Управление государственной охраны Украины.

«Просим учитывать указанную информацию при передвижении», — подчеркнули в управлении.

Также там добавили, что в соответствии с Законом Украины «О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц» и Положением «О Государственном Протоколе и Церемониале Украины», утвержденным Указом Президента Украины от 22 августа 2002 года № 746/2002, главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, пребывающим в Украине с официальными или рабочими визитами, обеспечивается государственная охрана Управлением государственной охраны Украины.

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