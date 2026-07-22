В Киеве мужчина открыл стрельбу в супермаркете на Оболони

Во время ссоры мужчина достал пневматический пистолет и произвел выстрел в сторону охранника.

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В Киеве правоохранители задержали мужчину, который устроил конфликт в супермаркете и произвел выстрел в сторону сотрудника охраны. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и использовал пневматический пистолет.

Как сообщили в полиции, инцидент произошел в одном из супермаркетов на улице Северной в Оболонском районе Киева.

Правоохранители установили, что 35-летний киевлянин в нетрезвом состоянии зашел в магазин и начал провоцировать конфликт с работниками. Во время ссоры мужчина достал пневматический пистолет и произвел выстрел в сторону охранника.

Полицейские задержали фигуранта в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Во время задержания у него изъяли пневматический пистолет.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений.

Мужчине теперь грозит лишение свободы сроком до семи лет.

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