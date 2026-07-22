Субсидия после выезда за границу: кому оставят помощь, а кого исключат из расчета

Длительное пребывание человека вне Украины может повлиять на размер помощи.

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Выезд за пределы Украины не означает автоматическую потерю жилищной субсидии. Однако длительное пребывание за границей может повлиять на расчет помощи, поэтому получатели субсидии должны сообщить о таких изменениях в Пенсионный фонд Украины.

Как объяснили в ПФУ, если один из членов домохозяйства выехал за границу, это само по себе не является основанием для прекращения выплаты. В то же время важным является срок пребывания человека за пределами Украины.

Если член домохозяйства находится за границей более 60 дней, его могут не учитывать при назначении жилищной субсидии. В таком случае:

доход этого человека не учитывается при расчете;

социальные нормы жилья и потребления коммунальных услуг определяются без учета этого лица;

субсидию могут продолжить назначать другим членам семьи, которые остались в Украине.

Получатель субсидии обязан сообщить Пенсионному фонду, если член домохозяйства или его семьи находится за границей более 60 дней в периоде, на который назначена помощь.

Если не сообщить о таких изменениях, может возникнуть переплата. В таком случае излишне выплаченные средства придется вернуть, а предоставление субсидии могут прекратить.

Если за границей находятся все члены домохозяйства, жилищную субсидию могут не назначить. Причина — по указанному адресу фактически никто не проживает и не пользуется коммунальными услугами.

В то же время даже во время военного положения сам факт длительного пребывания за границей не означает автоматического отказа в выплате. Если часть семьи остается в Украине и проживает по адресу, помощь могут назначить именно этим людям.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Пенсионном фонде разъяснили порядок определения размера субсидий и льгот, а также учета доходов при их расчете. Жилищная субсидия — это государственная помощь для семей, которые не могут самостоятельно оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Она является безвозвратной и рассчитывается как разница между стоимостью коммунальных услуг в пределах установленных норм и суммой обязательного платежа, которую семья должна оплачивать самостоятельно.