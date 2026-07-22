Не только из-за документов — в каких случаях нотариус имеет право отказать в совершении нотариального действия

Если нотариус отказал в совершении нотариального действия, лицо вправе потребовать письменное объяснение причин такого отказа.

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Нотариус имеет право отказать в совершении нотариального действия, если его проведение противоречит законодательству или заявитель не выполнил предусмотренные законом требования.

В Министерстве юстиции Украины напомнили, что нотариальные действия призваны не только удостоверять документы, но и обеспечивать законность сделок. Именно поэтому перед их совершением нотариус проверяет, соблюдены ли все требования законодательства.

Основаниями для отказа могут стать отсутствие необходимых документов или сведений, несоответствие сделки требованиям закона, обращение не к тому нотариусу или другому уполномоченному должностному лицу, а также сомнения в способности человека осознавать значение своих действий либо подозрение, что он действует под принуждением.

Также нотариус откажет, если к нему обратилось лицо, признанное недееспособным, представитель не имеет надлежащих полномочий, сделка юридического лица выходит за пределы его уставной деятельности, не оплачены нотариальные услуги или другие обязательные платежи.

Отдельным основанием для отказа является внесение владельца имущества, который намерен его отчуждать, в Единый реестр должников. Вместе с тем это правило не распространяется на государственные и коммунальные предприятия при приватизации единого имущественного комплекса.

В Министерстве юстиции подчеркнули, что в случае отказа гражданин имеет право потребовать письменное объяснение причин такого решения. Нотариус обязан разъяснить порядок его обжалования и в течение трех рабочих дней оформить письменное постановление об отказе.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», военнослужащие могут оформить ряд юридически значимых документов без обращения к нотариусу и без уплаты государственной пошлины — путем удостоверения документов командиром воинской части. В Ровенском областном ТЦК и СП отмечают, что документы, удостоверенные командиром, имеют полную юридическую силу. Их можно в любой момент отменить или обновить, подав новый документ тому же командиру или нотариусу.

В ТЦК объясняют, что в условиях боевых действий военнослужащие часто не имеют возможности посетить нотариуса. Полномочия командира позволяют устранить этот барьер и оформить документы без поездок, очередей и уплаты государственной пошлины непосредственно по месту службы.