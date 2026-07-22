Военные могут оформить помощь на оздоровление через Армию+: как подать рапорт

Размер этой выплаты равен месячному денежному довольствию.

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Военнослужащие Украины могут быстро оформить денежную помощь на оздоровление через приложение «Армия+». Электронный рапорт позволяет избежать бумажной волокиты и подать документы онлайн.

Как напомнили в Киевском ТЦК и СП, каждый военнослужащий имеет право на получение такой выплаты один раз в год. Ее размер составляет сумму месячного денежного обеспечения.

Получить помощь можно в двух случаях:

во время ухода в ежегодный основной отпуск — полностью или на вторую его часть;

без оформления отпуска — по рапорту в течение текущего года на основании приказа командира воинской части.

Ранее военнослужащим нужно было подавать бумажные заявления и ждать согласования документов. Сейчас оформить выплату можно через приложение «Армия+».

Для оформления помощи необходимо:

Открыть приложение «Армия+» и перейти в раздел «Сервисы».

Выбрать пункт «Рапорты».

В списке категорий выбрать раздел «Выплаты».

Нажать «Денежная помощь на оздоровление».

Ознакомиться с условиями выплаты и нажать «Составить рапорт».

Подтвердить, что помощь не получалась в текущем году.

Заполнить военные данные: воинскую часть, должность руководителя, звание и должность военнослужащего.

Указать Армия ID непосредственного командира, который должен согласовать документ.

Проверить информацию и подписать рапорт.

После отправки документ попадет в разделы «Мои рапорты» и «На рассмотрении». Там военнослужащий сможет отслеживать статус заявки — просмотрел ли ее командир и была ли она согласована.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Министерство обороны Украины опубликовало разъяснение относительно начисления дополнительных вознаграждений военнослужащим, выплат по мотивационным контрактам и денежного обеспечения военных, проходящих службу вне районов выполнения боевых задач.

В ведомстве подчеркнули, что постановление №768 не предусматривает одновременную выплату дополнительного вознаграждения в размере 10 тысяч гривен вместе с выплатами 30 тысяч или 50 тысяч гривен. Если военнослужащий имеет право на несколько дополнительных вознаграждений, выплачивается только одно — то, которое имеет больший размер. Дополнительное вознаграждение в 10 тысяч гривен предназначено прежде всего для тех военных, которые не получают другие доплаты, установленные постановлением.