Военные могут оформить помощь на оздоровление через Армию+: как подать рапорт
Военнослужащие Украины могут быстро оформить денежную помощь на оздоровление через приложение «Армия+». Электронный рапорт позволяет избежать бумажной волокиты и подать документы онлайн.
Как напомнили в Киевском ТЦК и СП, каждый военнослужащий имеет право на получение такой выплаты один раз в год. Ее размер составляет сумму месячного денежного обеспечения.
Получить помощь можно в двух случаях:
- во время ухода в ежегодный основной отпуск — полностью или на вторую его часть;
- без оформления отпуска — по рапорту в течение текущего года на основании приказа командира воинской части.
Ранее военнослужащим нужно было подавать бумажные заявления и ждать согласования документов. Сейчас оформить выплату можно через приложение «Армия+».
Для оформления помощи необходимо:
- Открыть приложение «Армия+» и перейти в раздел «Сервисы».
- Выбрать пункт «Рапорты».
- В списке категорий выбрать раздел «Выплаты».
- Нажать «Денежная помощь на оздоровление».
- Ознакомиться с условиями выплаты и нажать «Составить рапорт».
- Подтвердить, что помощь не получалась в текущем году.
- Заполнить военные данные: воинскую часть, должность руководителя, звание и должность военнослужащего.
- Указать Армия ID непосредственного командира, который должен согласовать документ.
- Проверить информацию и подписать рапорт.
После отправки документ попадет в разделы «Мои рапорты» и «На рассмотрении». Там военнослужащий сможет отслеживать статус заявки — просмотрел ли ее командир и была ли она согласована.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Министерство обороны Украины опубликовало разъяснение относительно начисления дополнительных вознаграждений военнослужащим, выплат по мотивационным контрактам и денежного обеспечения военных, проходящих службу вне районов выполнения боевых задач.
В ведомстве подчеркнули, что постановление №768 не предусматривает одновременную выплату дополнительного вознаграждения в размере 10 тысяч гривен вместе с выплатами 30 тысяч или 50 тысяч гривен. Если военнослужащий имеет право на несколько дополнительных вознаграждений, выплачивается только одно — то, которое имеет больший размер. Дополнительное вознаграждение в 10 тысяч гривен предназначено прежде всего для тех военных, которые не получают другие доплаты, установленные постановлением.
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