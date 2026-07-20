Новые выплаты военным: можно ли получить одновременно 10, 30 и 50 тысяч грн

Если военнослужащий имеет право на несколько дополнительных вознаграждений, выплачивается только одно — имеющее больший размер.

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Министерство обороны Украины опубликовало разъяснение относительно начисления дополнительных вознаграждений военнослужащим, выплат по мотивационным контрактам и денежного обеспечения военных, проходящих службу вне районов выполнения боевых задач.

В ведомстве подчеркнули, что постановление №768 не предусматривает одновременную выплату дополнительного вознаграждения в размере 10 тысяч гривен вместе с выплатами в 30 тысяч или 50 тысяч гривен. Если военнослужащий имеет право на несколько дополнительных вознаграждений, выплачивается только одно — то, которое имеет больший размер. Дополнительное вознаграждение в размере 10 тысяч гривен предназначено прежде всего для тех военнослужащих, которые не получают других доплат, установленных постановлением.

В Минобороны пояснили, что это правило применяется отдельно к трем категориям выплат.

Первая категория — ежемесячные дополнительные вознаграждения. Если военнослужащий одновременно имеет право на несколько таких выплат, ему начисляется только наибольшая из них. В частности, речь идет о 50 тысячах гривен за службу на пункте управления бригады, полка или батальона, от 15 до 30 тысяч гривен для инструкторов и 10 тысячах гривен для других определенных категорий военнослужащих.

Вторая категория — вознаграждения за пребывание в отдельных зонах выполнения боевых или специальных задач. Если в течение одного дня военнослужащий находился в двух таких зонах, за этот день выплачивается только большее вознаграждение. При этом за разные дни пребывания в разных зонах выплаты начисляются отдельно и суммируются.

Третья категория — суточные выплаты за штурмовые действия. Если в течение одних суток военнослужащий выполнял задачи, за которые предусмотрены выплаты в размере 20 тысяч и 40 тысяч гривен, он получит только большую сумму.

Также в Министерстве обороны сообщили, что постановление №768 не предусматривает отдельную денежную выплату за заключение мотивационного контракта. Вместе с тем законодательство гарантирует единовременную денежную помощь при заключении первого контракта на военную службу в соответствии с постановлением Кабинета Министров №704 и Порядком выплаты денежного обеспечения, утвержденным приказом Минобороны №260. При этом такая помощь не выплачивается лицам, которые ранее уже проходили военную службу по контракту в других военных формированиях или службу в правоохранительных органах.

Отдельно в ведомстве разъяснили порядок выплат военнослужащим, которые не выполняют боевых или специальных задач. Постановление №768 не изменяет основные составляющие денежного обеспечения, в частности должностной оклад, оклад по воинскому званию, надбавку за выслугу лет и другие ежемесячные выплаты. Для военнослужащих, не выполняющих боевых задач, документ предусматривает дополнительное вознаграждение в размере 10 тысяч гривен. Конкретные условия его начисления определены приказом Министерства обороны №232 от 29 июня, которым внесены изменения в Порядок выплаты денежного обеспечения.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», единовременная денежная помощь, которую получают члены семей погибших или умерших вследствие ранения военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, а также полицейских во время действия военного положения, является доходом и подлежит декларированию.