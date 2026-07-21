Цена на газ в августе: будут ли изменения и сколько придется платить

Нафтогаз обнародовал тариф на газ, который будет действовать для бытовых потребителей в августе 2026 года.

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В августе бытовые потребители, получающие газ от ГК «Нафтогаз Украины», продолжат оплачивать его по действующему тарифу – 7,96 гривны за кубометр. Именно эта компания обслуживает около 98% украинских домохозяйств, поэтому цена остается актуальной для большинства населения. В ближайшее время повышение тарифа не предполагается.

В компании сообщили, что тарифный план «Фиксированный» будет действовать, по меньшей мере, до 30 апреля 2027 года. До завершения этого периода стоимость газа для клиентов, пользующихся этим тарифом, не планируется изменять.

Согласно условиям тарифного плана цена одного кубометра газа составляет 7,96 гривны. Этот тариф будет оставаться неизменным в течение всего срока его действия.

В «Нефтегазе» также напомнили, что платить счета необходимо ежемесячно. Оплату рекомендуют производить не позднее 25 числа месяца, следующего после расчетного.

В то же время, прекращение действия тарифа возможно только в индивидуальном порядке — если потребитель решит перейти на другой тарифный план.

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