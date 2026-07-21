Ціна на газ у серпні: чи будуть зміни та скільки доведеться платити

Нафтогаз оприлюднив тариф на газ, який діятиме для побутових споживачів у серпні 2026.

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У серпні побутові споживачі, які отримують газ від ГК «Нафтогаз України», продовжать оплачувати його за чинним тарифом — 7,96 гривні за кубометр. Саме ця компанія обслуговує близько 98% українських домогосподарств, тому встановлена ціна залишається актуальною для більшості населення. Найближчим часом підвищення тарифу не передбачається.

У компанії повідомили, що тарифний план «Фіксований» діятиме щонайменше до 30 квітня 2027 року. До завершення цього періоду вартість газу для клієнтів, які користуються цим тарифом, змінювати не планують.

Відповідно до умов тарифного плану, ціна одного кубометра газу становить 7,96 гривні. Цей тариф залишатиметься незмінним протягом усього терміну його дії.

У «Нафтогазі» також нагадали, що сплачувати рахунки необхідно щомісяця. Оплату рекомендують здійснювати не пізніше 25 числа місяця, який настає після розрахункового.

Водночас припинення дії тарифу можливе лише в індивідуальному порядку — якщо споживач вирішить перейти на інший тарифний план.

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