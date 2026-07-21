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У Києві не будуть вводити тариф у майже 90 грн за кубометр води – КМДА

11:28, 21 липня 2026 121
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Водночас у КМДА уточнили, що для середньостатистичної сім’ї плата за воду збільшиться на 200–300 грн залежно від обсягів споживання.
У Києві не будуть вводити тариф у майже 90 грн за кубометр води – КМДА
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У Києві не планують вводити тариф на послуги централізованого водопостачання та водовідведення у розмірі майже 90 грн за кубометр.

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Як вказали у КМДА, це економічно обґрунтований тариф, який розрахувало ПрАТ «АК «Київводоканал», однак місто не погодило такий тариф.

Для киян вартість послуги централізованого водопостачання та водовідведення становитиме 63,79 грн за кубометр.

Відповідний тариф був затверджений Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ще у 2024 році.

Водночас у КМДА уточнили, що для середньостатистичної сім’ї плата за воду збільшиться на 200–300 грн залежно від обсягів споживання.

«Таким чином, враховуючи середньостатистичне споживання холодної води в Києві, для родини з трьох осіб плата за воду збільшиться на 200–300 грн», — вказали у КМДА.

Нагадаємо, що «Київводоканал» подав міській владі розрахунки нового тарифу, який передбачав вартість водопостачання та водовідведення на рівні 88,90 грн за кубометр.

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Київ вода

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