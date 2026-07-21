ВРП не підтримала звільнення судді Святошинського районного суду міста Києва Катерини Васильєвої

ВРП залишила без розгляду рекомендацію ВККС про звільнення Катерини Васильєвої з посади судді Святошинського районного суду міста Києва.

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Вища рада правосуддя розглянула матеріали про звільнення Катерини Васильєвої з посади судді Святошинського районного суду міста Києва на підставі підпункту 4 пункту 16¹ розділу XV «Перехідні положення» Конституції України відповідно до подання з рекомендацією Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. За результатами розгляду Рада прийняла рішення залишити зазначену рекомендацію ВККС без розгляду.

Кар’єра судді

Указом Президента України від 27 червня 2013 року Катерина Васильєва була призначена на посаду судді Чутівського районного суду Полтавської області строком на п’ять років. Уже у вересні 2013 року її переведено на посаду судді Святошинського районного суду міста Києва в межах п’ятирічного строку. У червні 2018 року строк повноважень судді закінчився.

Основні претензії ГРД

Громадська рада доброчесності висунула низку серйозних зауважень, зокрема: використання родинних, дружних та інших неформальних зв’язків для здійснення кар’єри; отримання майна, доходів або вигод, легальність походження яких викликає обґрунтовані сумніви; недекларування майна та корпоративних прав, надання завідомо неправдивої чи викривленої інформації під час кваліфікаційного оцінювання; невиконання обов’язку щодо з’ясування майнового стану членів сім’ї.

Найсуттєвіше порушення, на думку ГРД, стосується корпоративних прав. У 2016 році чоловік судді видав довіреність на продаж 25% частки в статутному капіталі казахстанського ТОВ «Дверні технології». Васильєва не задекларувала ці корпоративні права у декларації за 2016 рік у розділі «Корпоративні права». Натомість у декларації за 2018 рік вона вказала лише заробітну плату чоловіка від цього товариства за сумісництвом.

ГРД наголосила, що суддя не вжила достатніх проактивних заходів для отримання повної інформації про майнові інтереси чоловіка, навіть після аналогічних зауважень під час попереднього кваліфікаційного оцінювання у 2019 році.

Також звернуто увагу на неузгодженості в деклараціях щодо місця проживання (Харків — Київ) та права користування квартирою в Києві (зміна типу права з «тимчасового проживання» на «позику»).

Позиція ВККС

Комісія дослідила висновок ГРД, рішення колегії від 22 травня 2019 року, пояснення судді Васильєвої та інші матеріали. Висновок комісії:

Суддя не спонукала членів своєї сім’ї до належного декларування майнових інтересів і не вжила всіх розумних заходів, щоб бути обізнаною про їхній майновий стан. Порушення обов’язку декларування корпоративних прав, на думку Комісії, може свідчити про приховування інформації та недоброчесну поведінку.

ВККС встановила невідповідність Катерини Васильєвої таким показникам:

достовірність відомостей у деклараціях;

відповідність витрат і майна задекларованим доходам;

відповідність вимогам законодавства у сфері запобігання корупції.

Комісія дійшла висновку про невідповідність судді займаній посаді за критеріями професійної етики та доброчесності.

Рішення ВРП

Рішенням Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду від 19 грудня 2025 року скасовано рішення ВККС від 29 січня 2024 року про визнання судді Святошинського районного суду міста Києва Катерини Васильєвої такою, що не відповідає займаній посаді.

Враховуючи вказане ВРП залишила рекомендацію ВККС про звільнення судді Святошинського районного суду міста Києва Катерини Васильєвої без розгляду.

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