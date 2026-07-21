ВСП не поддержал увольнение судьи Святошинского районного суда города Киева Екатерины Васильевой

ВСП оставил без рассмотрения рекомендацию ВККС об увольнении Екатерины Васильевой с должности судьи Святошинского районного суда города Киева.

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Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении Екатерины Васильевой с должности судьи Святошинского районного суда города Киева на основании подпункта 4 пункта 16¹ раздела XV «Переходные положения» Конституции Украины в соответствии с представлением с рекомендацией Высшей квалификационной комиссии судей Украины. По результатам рассмотрения Совет принял решение оставить указанную рекомендацию ВККС без рассмотрения.

Карьера судьи

Указом Президента Украины от 27 июня 2013 года Екатерина Васильева была назначена на должность судьи Чутовского районного суда Полтавской области сроком на пять лет. Уже в сентябре 2013 года она была переведена на должность судьи Святошинского районного суда города Киева в пределах пятилетнего срока полномочий. В июне 2018 года срок полномочий судьи истек.

Основные претензии ОСД

Общественный совет добропорядочности выдвинул ряд серьезных замечаний, в частности: использование родственных, дружеских и иных неформальных связей для построения карьеры; получение имущества, доходов или выгод, законность происхождения которых вызывает обоснованные сомнения; недекларирование имущества и корпоративных прав, предоставление заведомо ложной либо искаженной информации во время квалификационного оценивания; невыполнение обязанности по выяснению имущественного состояния членов семьи.

Наиболее существенное нарушение, по мнению ОСД, касается корпоративных прав. В 2016 году муж судьи выдал доверенность на продажу 25% доли в уставном капитале казахстанского ТОО «Дверные технологии». Васильева не задекларировала эти корпоративные права в декларации за 2016 год в разделе «Корпоративные права». Вместо этого в декларации за 2018 год она указала только заработную плату мужа, полученную от этого товарищества по совместительству.

ОСД подчеркнул, что судья не приняла достаточных проактивных мер для получения полной информации об имущественных интересах мужа даже после аналогичных замечаний во время предыдущего квалификационного оценивания в 2019 году.

Также было обращено внимание на несоответствия в декларациях относительно места проживания (Харьков — Киев) и права пользования квартирой в Киеве (изменение вида права с «временного проживания» на «ссуду»).

Позиция ВККС

Комиссия исследовала заключение ОСД, решение коллегии от 22 мая 2019 года, объяснения судьи Васильевой и другие материалы. Вывод комиссии:

Судья не побуждала членов своей семьи к надлежащему декларированию имущественных интересов и не приняла всех разумных мер, чтобы быть осведомленной об их имущественном состоянии. Нарушение обязанности по декларированию корпоративных прав, по мнению Комиссии, может свидетельствовать о сокрытии информации и недобросовестном поведении.

ВККС установила несоответствие Екатерины Васильевой следующим показателям:

достоверность сведений в декларациях;

соответствие расходов и имущества задекларированным доходам;

соответствие требованиям законодательства в сфере предотвращения коррупции.

Комиссия пришла к выводу о несоответствии судьи занимаемой должности по критериям профессиональной этики и добропорядочности.

Решение ВСП

Решением Кассационного административного суда в составе Верховного Суда от 19 декабря 2025 года отменено решение ВККС от 29 января 2024 года о признании судьи Святошинского районного суда города Киева Екатерины Васильевой не соответствующей занимаемой должности.

Учитывая указанное, ВСП оставил рекомендацию ВККС об увольнении судьи Святошинского районного суда города Киева Екатерины Васильевой без рассмотрения.

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