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Совет судей Украины обратится к Кабинету Министров из-за невыполнения закона о судейском вознаграждении

14:30, 21 июля 2026 404
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Совет судей заявил о критической ситуации с выплатой судейского вознаграждения и готовит новое обращение к правительству.
Совет судей Украины обратится к Кабинету Министров из-за невыполнения закона о судейском вознаграждении
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Совет судей Украины в ходе заседания 21 июля поддержал обращение к Кабинету Министров относительно обеспечения финансирования судейского вознаграждения после вступления в силу изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей», внесенных Законом № 4905-IX от 9 июня 2026 года.

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РСУ заявила о критической ситуации с выплатой судейского вознаграждения после вступления в силу изменений в Закон «О судоустройстве и статусе судей». Причиной стал отказ Министерства финансов увеличить расходы государственного бюджета на 2026 год для выполнения новых законодательных норм.

В ходе заседания глава Совета судей Украины Виталий Салихов сообщил, что РСУ совместно с главой Государственной судебной администрации обращалась в Кабинет Министров и Министерство финансов с просьбой обеспечить финансирование выплаты судейского вознаграждения в новых размерах.

По его словам, в ответ Минфин сообщил, что увеличение соответствующих расходов в Государственном бюджете на 2026 год не предусмотрено. В то же время министерство отметило, что вопрос дополнительного финансирования может быть учтен при подготовке проекта Государственного бюджета на 2027 год.

Виталий Салихов также обратил внимание на то, что отдельные суды уже применяют новые размеры судейского вознаграждения.

«В настоящее время Высший антикоррупционный суд уже выплачивает судьям судейское вознаграждение в новых размерах, поскольку является распорядителем бюджетных средств первой степени и самостоятельно утверждает штатное расписание. Также решение об увеличении судейского вознаграждения принял Конституционный Суд Украины», — отметил он.

По словам главы РСУ, такая ситуация нарушает принцип единого статуса судей, закрепленный Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей». В связи с этим Совет судей подготовил соответствующее обращение, которое планирует принять.

Представитель Государственной судебной администрации сообщил, что РСУ, ГСА и Председатель Верховного Суда предлагали Министерству финансов два пути решения проблемы.

Первый предусматривал обеспечение финансирования за счет средств общего фонда государственного бюджета путем внесения изменений в Закон «О Государственном бюджете Украины на 2026 год».

Второй — использование средств специального фонда. В частности, Государственная судебная администрация предлагала направить около 1,25 млрд грн на выплату судейского вознаграждения.

Впрочем, Министерство финансов отказало в реализации обоих предложений. В своем письме ведомство отметило, что изменения в Закон «О Государственном бюджете Украины на 2026 год» не вносились, а потому оснований для перерасчета судейского вознаграждения в соответствии с новой расчетной величиной на данный момент нет.

Несмотря на это, в ГСА заявили, что продолжат инициировать решение вопроса. В частности, планируется подготовить новое обращение относительно внесения изменений в государственный бюджет, а также повторно предложить правительству разрешить использование нераспределенных средств специального фонда для финансирования выплаты судейского вознаграждения. Учитывая изменение состава Кабинета Министров, в ГСА надеются на повторное рассмотрение этого вопроса правительством.

В то же время участники заседания подчеркнули, что проект обращения должен оставаться согласованным с позицией Высшего совета правосудия, который неделей ранее уже обратился к Президенту Украины и Кабинету Министров с предложениями по финансированию увеличенного судейского вознаграждения. В этом обращении ВСП предложил в первую очередь разрешить использование средств специального фонда государственного бюджета, а в случае их недостаточности — инициировать внесение изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины».

Глава Государственной судебной администрации сообщил, что при условии сохранения нынешней динамики поступлений специальный фонд потенциально позволяет обеспечить необходимый финансовый ресурс для выплаты судейского вознаграждения в новом размере. По расчетам ГСА, до конца 2026 года объем такого ресурса может составить около 2,5 млрд грн. Кроме того, средства специального фонда могут быть направлены также на повышение оплаты труда работников аппаратов судов и помощников судей.

По результатам обсуждения Совет судей поддержал редакцию решения с предложенными изменениями. Проект, доработанный с учетом предложений членов Совета судей, был принят единогласно. Таким образом, Совет судей Украины официально обратится в Кабинет Министров с требованием обеспечить выполнение законодательства относительно надлежащего финансирования судейского вознаграждения.

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