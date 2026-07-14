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Висший совет правосудия требует надлежащего финансирования судей: обращение к Президенту и Кабмину

12:04, 14 июля 2026
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ВСП единогласно принял решение обратиться к главе государства как гаранту соблюдения Конституции и к правительству с требованием восстановить надлежащий уровень судейского вознаграждения.
Висший совет правосудия требует надлежащего финансирования судей: обращение к Президенту и Кабмину
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14 июля 2026 года Высший совет правосудия (ВСП) единогласно поддержал обращение к Президенту Украины Владимиру Зеленскому и Кабинету Министров Украины относительно обеспечения конституционных гарантий финансирования судебной власти.

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Во время заседания член ВСП Сергей Бурлаков предложил внести этот вопрос в повестку дня. После доклада ВСП единогласно принял решение обратиться к главе государства как гаранту соблюдения Конституции и к правительству с требованием восстановить надлежащий уровень судейского вознаграждения.

Конституционные гарантии и нарушения

В обращении отмечается, что в соответствии со статьей 130 Конституции Украины государство обязано обеспечивать финансирование и надлежащие условия для функционирования судов и деятельности судей. Расходы на содержание судов в Государственном бюджете должны определяться отдельно с учетом предложений Высшего совета правосудия. Эта норма имеет прямое действие.

ВСП указывает на изменения в статью 135 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», которые предусматривают определение размера судейского вознаграждения на основе прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Такое регулирование соответствует Конституции и направлено на восстановление справедливого финансового обеспечения судей.

Последствия недостаточного финансирования

Недостаточное финансирование судебной ветви власти уже привело к серьезным проблемам:

  • Кадровый дефицит в судах;
  • Повышенный уровень стресса среди судей;
  • Риск снижения качества правосудия.

На это неоднократно обращали внимание Консультативный совет европейских судей (в частности, в Заключении № 28), Европейский суд по правам человека, Конституционный Суд Украины и другие международные институты.

С 2021 года Законом о Государственном бюджете для судей применялся заниженный коэффициент, что противоречит конституционным гарантиям. При этом судебная власть продолжает работать в чрезвычайно сложных условиях — особенно в судах первой инстанции и апелляционных судах, на прифронтовых территориях и в условиях военного положения.

Позиция ВСП

Высший совет правосудия вместе с Высшей квалификационной комиссией судей активно проводит конкурсы, в частности в Высший антикоррупционный суд и специализированные административные суды. Однако без надлежащего финансового обеспечения проблему кадрового голода решить невозможно.

В обращении ВСП содержится просьба:

  • Обеспечить соблюдение Конституции Украины и части третьей статьи 135 Закона «О судоустройстве и статусе судей», согласно которой базовый размер должностного оклада судьи должен определяться исключительно через прожиточный минимум для трудоспособных лиц;
  • Инициировать внесение изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2026 год» для выделения дополнительных средств на выплату судейского вознаграждения и начислений на него.

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