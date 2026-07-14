  1. В Украине

Без дробления бизнеса и недобросовестной конкуренции: как правительство планирует бороться с налоговыми схемами

11:51, 14 июля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что важно перейти от фрагментированных усилий к скоординированному сотрудничеству и взаимодействию.
Без дробления бизнеса и недобросовестной конкуренции: как правительство планирует бороться с налоговыми схемами
Фото: mof.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр финансов Украины Сергей Марченко провел рабочую встречу с участниками Межведомственной рабочей группы (МРГ) по вопросам детенизации экономики. Руководители Минфина, Государственной налоговой службы, Государственной таможенной службы, Государственной службы финансового мониторинга и Бюро экономической безопасности обсудили состояние выполнения решений, принятых по итогам первого заседания группы, которое состоялось под председательством премьер-министра Юлии Свириденко.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Цель МРГ — перейти от точечного реагирования на отдельные нарушения к имплементации системных решений, которые сделают невозможными злоупотребления и уклонение от налогообложения. Речь идет о формировании прозрачных и понятных условий ведения бизнеса.

«Решения, которые разрабатываются МРГ, призваны защитить честный бизнес от недобросовестной конкуренции со стороны тех, кто искусственно минимизирует налоговые обязательства и тем самым получает неконкурентные преимущества», — заявили в Минфине.

Там отметили, что дополнительные поступления в государственный бюджет должны обеспечиваться прежде всего за счет расширения базы налогообложения, сокращения теневого сектора и повышения уровня добровольного соблюдения налогового законодательства. Детенизация является инструментом увеличения доходов госбюджета без давления на ответственный бизнес.

«Детенизация экономики является одним из ключевых приоритетов Правительства, составляющей финансовой устойчивости государства и лежит в основе сотрудничества с международными партнерами Украины. Достичь ощутимого результата возможно только при условии системного взаимодействия всех государственных органов, вовлеченных в этот процесс. Важно перейти от фрагментированных усилий к скоординированному сотрудничеству и взаимодействию. Наша общая задача — создать равные и прозрачные правила для бизнеса и минимизировать возможности для функционирования схем. Это запрос ответственного бизнеса, и мы его учитываем», — отметил Министр финансов Украины Сергей Марченко.

Во время рабочей встречи была заслушана информация о состоянии выполнения поручений, определенных протоколом первого заседания МРГ. В частности, участники обсудили:

  • результаты проработки мер по противодействию схемам уклонения от налогообложения и искусственного дробления бизнеса;
  • предложения по детенизации рынка труда;
  • состояние подготовки к внедрению Электронной системы контроля за оборотом подакцизных товаров;
  • меры по противодействию незаконному обороту подакцизной продукции и усилению межведомственного взаимодействия в этой сфере;
  • подготовку законодательных и организационных решений, направленных на детенизацию экономики и повышение эффективности государственного контроля.

По результатам были согласованы дальнейшие шаги: пути противодействия искусственному дроблению бизнеса, совершенствование выявления незаконных практик уклонения от уплаты налогов и углубление взаимодействия между органами власти, вовлеченными в процесс детенизации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

бизнес Минфин

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Незадекларированные корпоративные права и пропущенные сведения о детях: что проверял Этический совет в декларации Ярослава Мельника

Этическая рулетка: как Этический совет формирует новую практику оценивания деклараций добропорядочности кандидатов на должность члена ВСП.

Страхование от военных рисков: Кабмин ограничил сроки подачи заявлений и установил лимит в 3 млн грн

Правительство исключило зарегистрированный автотранспорт и спецтехнику из программы государственных компенсаций.

Висший совет правосудия требует надлежащего финансирования судей: обращение к Президенту и Кабмину

ВСП единогласно принял решение обратиться к главе государства как гаранту соблюдения Конституции и к правительству с требованием восстановить надлежащий уровень судейского вознаграждения.

Водитель нарушил ПДД и травмировал человека: Верховный Суд назвал ключевое условие для ответственности

Верховный Суд объяснил, почему сам факт травмирования человека после нарушения ПДД не означает умышленного преступления.

Нотариусы будут проверять, жив ли доверитель: Минюст изменил порядок удостоверения сделок

Новая редакция Порядка совершения нотариальных действий вводит для нотариусов обязательную проверку факта смерти доверителя и прекращения юридического лица, выдавшего доверенность.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]