Без дробления бизнеса и недобросовестной конкуренции: как правительство планирует бороться с налоговыми схемами

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что важно перейти от фрагментированных усилий к скоординированному сотрудничеству и взаимодействию.

Фото: mof.gov.ua

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Министр финансов Украины Сергей Марченко провел рабочую встречу с участниками Межведомственной рабочей группы (МРГ) по вопросам детенизации экономики. Руководители Минфина, Государственной налоговой службы, Государственной таможенной службы, Государственной службы финансового мониторинга и Бюро экономической безопасности обсудили состояние выполнения решений, принятых по итогам первого заседания группы, которое состоялось под председательством премьер-министра Юлии Свириденко.

Цель МРГ — перейти от точечного реагирования на отдельные нарушения к имплементации системных решений, которые сделают невозможными злоупотребления и уклонение от налогообложения. Речь идет о формировании прозрачных и понятных условий ведения бизнеса.

«Решения, которые разрабатываются МРГ, призваны защитить честный бизнес от недобросовестной конкуренции со стороны тех, кто искусственно минимизирует налоговые обязательства и тем самым получает неконкурентные преимущества», — заявили в Минфине.

Там отметили, что дополнительные поступления в государственный бюджет должны обеспечиваться прежде всего за счет расширения базы налогообложения, сокращения теневого сектора и повышения уровня добровольного соблюдения налогового законодательства. Детенизация является инструментом увеличения доходов госбюджета без давления на ответственный бизнес.

«Детенизация экономики является одним из ключевых приоритетов Правительства, составляющей финансовой устойчивости государства и лежит в основе сотрудничества с международными партнерами Украины. Достичь ощутимого результата возможно только при условии системного взаимодействия всех государственных органов, вовлеченных в этот процесс. Важно перейти от фрагментированных усилий к скоординированному сотрудничеству и взаимодействию. Наша общая задача — создать равные и прозрачные правила для бизнеса и минимизировать возможности для функционирования схем. Это запрос ответственного бизнеса, и мы его учитываем», — отметил Министр финансов Украины Сергей Марченко.

Во время рабочей встречи была заслушана информация о состоянии выполнения поручений, определенных протоколом первого заседания МРГ. В частности, участники обсудили:

результаты проработки мер по противодействию схемам уклонения от налогообложения и искусственного дробления бизнеса;

предложения по детенизации рынка труда;

состояние подготовки к внедрению Электронной системы контроля за оборотом подакцизных товаров;

меры по противодействию незаконному обороту подакцизной продукции и усилению межведомственного взаимодействия в этой сфере;

подготовку законодательных и организационных решений, направленных на детенизацию экономики и повышение эффективности государственного контроля.

По результатам были согласованы дальнейшие шаги: пути противодействия искусственному дроблению бизнеса, совершенствование выявления незаконных практик уклонения от уплаты налогов и углубление взаимодействия между органами власти, вовлеченными в процесс детенизации.

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