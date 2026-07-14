Поступление в аспирантуру: началось тестирование для выпускников
Во вторник, 14 июля, стартовала основная сессия ЕВИ и ЕВВ для поступления в аспирантуру. Об этом сообщило Министерство образования и науки Украины.
Поступающие должны набрать не менее 300 баллов по двум блокам ЕВИ (тест общей учебной компетентности и иностранный язык), чтобы участвовать в конкурсном отборе.
Впереди еще один обязательный этап — вступительный экзамен по специальности в учреждении высшего образования. Именно его результат составляет 60% конкурсного балла.
Что дальше?
до 7 августа — объявление результатов ЕВИ и ЕВВ;
7–25 августа — подача заявлений через электронный кабинет поступающего в ЕГЭБО и регистрация на вступительный экзамен по специальности;
26 августа – 7 сентября — вступительные экзамены по специальности в учреждениях высшего образования.
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