Поступление в аспирантуру: началось тестирование для выпускников

Поступающие должны набрать не менее 300 баллов по двум блокам ЕВИ.

Фото: МОН

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Во вторник, 14 июля, стартовала основная сессия ЕВИ и ЕВВ для поступления в аспирантуру. Об этом сообщило Министерство образования и науки Украины.

Поступающие должны набрать не менее 300 баллов по двум блокам ЕВИ (тест общей учебной компетентности и иностранный язык), чтобы участвовать в конкурсном отборе.

Впереди еще один обязательный этап — вступительный экзамен по специальности в учреждении высшего образования. Именно его результат составляет 60% конкурсного балла.

Что дальше?

до 7 августа — объявление результатов ЕВИ и ЕВВ;

7–25 августа — подача заявлений через электронный кабинет поступающего в ЕГЭБО и регистрация на вступительный экзамен по специальности;

26 августа – 7 сентября — вступительные экзамены по специальности в учреждениях высшего образования.

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