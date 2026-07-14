Кабмин изменил правила госзаказа: бюджетные места будут определять по потребностям экономики

Украина впервые определила, каких специалистов нужно готовить на будущее.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине впервые государственный заказ на подготовку специалистов сформирован на основе долгосрочного прогноза потребностей рынка труда. Соответствующее решение принял Кабинет Министров Украины.

Постановление запускает реформу государственного заказа в сфере образования. Отныне его формирование будет базироваться не только на предложениях государственных заказчиков, а прежде всего на прогнозе того, какие специалисты понадобятся экономике Украины в будущем. Это первый в Украине долгосрочный прогноз потребностей экономики в специалистах, подготовленный на основе экономического моделирования.

Сегодня украинский рынок труда характеризуется существенным структурным дисбалансом: спрос работодателей и предложение рабочей силы часто не соответствуют друг другу. Одной из ключевых причин является несоответствие знаний, навыков и квалификаций потребностям экономики. Для преодоления этого дисбаланса необходимо системно прогнозировать, какие специалисты и компетенции будут нужны Украине в ближайшие годы, и соответственно адаптировать систему образования.

«Мы работали над этим прогнозом почти год. Впервые имеем десятилетний прогноз потребностей рынка труда, который позволяет значительно точнее оценить, какие именно специалисты понадобятся экономике в будущем, а также поможет сделать государственный заказ более обоснованным и приближенным к реальным потребностям экономики», — отметила Дарья Марчак, заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Новый подход будет применен уже к государственному заказу на 2026–2027 годы.

Постановление вводит три взаимосвязанных элемента нового подхода к формированию государственного заказа.

Долгосрочное прогнозирование потребностей рынка труда

В рамках нового подхода проведено экономическое моделирование потребностей экономики в специалистах и рабочих кадрах до 2036 года. Оно подготовлено Минэкономики совместно с KPMG при поддержке Правительства Бельгии. Документ обсужден с украинскими экспертами, бизнес-ассоциациями и другими стейкхолдерами. Прогноз учитывает ожидаемые структурные изменения экономики под влиянием восстановления страны, технологического развития, демографических тенденций, миграционных процессов и евроинтеграции.

По базовому сценарию потребность экономики в занятых вырастет с 12,9 млн человек в 2025 году до 13,6 млн в 2030 году и 14,6 млн в 2036 году. При этом будет меняться не только численность работников, но и структура спроса. Наибольший рост ожидается в потребности в технических, инженерных, производственных, строительных, медицинских, научных и других прикладных направлениях.

Восстановление страны будет формировать дополнительный спрос в строительстве, перерабатывающей промышленности и смежных отраслях. В частности, в строительстве потребность в занятых может вырасти примерно с 520 тыс. человек до более чем 1,2 млн человек в 2036 году. Будет расти также потребность в работниках перерабатывающей промышленности, профессиональной, научной и технической деятельности.

Вместе с тем обращаем внимание, что это — первый цикл такого прогнозирования и первое применение новой методологии при формировании государственного заказа. Экономическое моделирование всегда основывается на предположениях, особенно в условиях войны и высокой неопределенности. Именно поэтому прогноз рассматривается как пилотный проект, который в дальнейшем будет регулярно обновляться и совершенствоваться. Министерство открыто к предложениям украинских и международных экспертов по развитию методологии и повышению точности прогнозов.

Оценка потребности экономики в новых специалистах

На основе прогноза потребностей рынка труда проведена оценка потребности экономики в новых специалистах. По расчетам, только в 2032–2036 годах экономике понадобится около 2,62 млн новых работников. Наибольший спрос прогнозируется на профессионалов, квалифицированных рабочих с инструментом, специалистов технического профиля, работников производства, сферы торговли и услуг.

Вместе с тем прогноз показывает, что обеспечить будущую потребность экономики только за счет выпускников учебных заведений будет невозможно. Это означает, что наряду с реформой образования необходимыми остаются политики по привлечению экономически неактивного населения на рынок труда и возвращению украинцев из-за границы.

Оценка также позволила сформировать прогноз потребности экономики в абитуриентах учреждений профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования. Он показывает постепенный рост потребности в профессиональном и профессиональном предвысшем образовании, при этом экономика и дальше будет нуждаться в значительном количестве специалистов с высшим образованием. Это означает, что система образования должна развиваться сбалансированно, усиливая все уровни подготовки в соответствии с долгосрочными потребностями экономики.

Важно, что прогноз определяет потребность экономики в новых работниках, а не автоматически количество бюджетных мест или абитуриентов. Государственный заказ формируется также с учетом возможностей системы образования, государственной политики и других факторов.

Новый подход к формированию государственного заказа

На основе прогноза потребностей рынка труда и оценки потребности экономики в новых специалистах сформирован государственный заказ на подготовку специалистов, научных, научно-педагогических и рабочих кадров, на повышение квалификации и переподготовку кадров в 2026 году.

Принятое решение запускает переход к системе, при которой подготовка специалистов будет постепенно согласовываться с реальными потребностями экономики.

В дальнейшем прогноз планируется обновлять на регулярной основе, чтобы государственный заказ мог оперативно реагировать на изменения в экономике и на рынке труда. Долгосрочная цель реформы — сделать прогноз потребностей рынка труда открытым и доступным инструментом для государства, учебных заведений, работодателей и будущих абитуриентов.

В перспективе результаты прогнозирования должны стать открытыми для всех — чтобы работодатели, учебные заведения и будущие абитуриенты могли лучше ориентироваться в том, какие профессии будут наиболее востребованными через несколько лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.