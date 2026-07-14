Страхование от военных рисков: Кабмин ограничил сроки подачи заявлений и установил лимит в 3 млн грн

Правительство исключило зарегистрированный автотранспорт и спецтехнику из программы государственных компенсаций.

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Кабинет Министров Украины постановлением №887 внес изменения в Порядок предоставления частичной компенсации стоимости имущества субъектов хозяйствования, уничтоженного или поврежденного в результате вооруженной агрессии России. Также правительство обновило механизм компенсации страховых премий по договорам страхования от военных рисков.

Какое имущество теперь будет учитываться в программе компенсации

Правительство уточнило, что компенсация распространяется на имущество субъектов хозяйствования, определенное отдельными категориями Порядка. В частности, отдельно урегулирован вопрос компенсации за:

здания и сооружения (производственные, административные, складские и другие);

отдельные помещения в составе зданий — офисы, цеха;

производственное оборудование;

инженерные сети и коммуникации.

В то же время в документе уточнили понятие «машины». К ним не будут относиться транспортные средства, которые подлежат государственной регистрации, в частности автомобили, автобусы, прицепы, полуприцепы, мопеды, а также тракторы, сельскохозяйственная, дорожно-строительная и другая техника, которая подлежит ведомственной регистрации.

Также правительство отдельно определило понятие застрахованного имущества. Это имущество, которое принадлежит субъекту хозяйствования на праве собственности.

Обновлен перечень документов и правила компенсации

Правительство также изложило в новой редакции перечень документов, на основании которых Экспортно-кредитное агентство будет принимать решение о выплате компенсации.

Для принятия решения о выплате компенсации заявитель должен предоставить следующие документы:

заявление о компенсации;

документы, подтверждающие право собственности на имущество;

справку об отсутствии налоговой задолженности или выписку из информационной системы Государственной налоговой службы о состоянии расчетов с бюджетом;

фотографии поврежденного или уничтоженного имущества (при наличии);

акт комиссионного или технического обследования и отчет о техническом состоянии — в случае повреждения или уничтожения зданий, сооружений или отдельных помещений;

документы, подтверждающие факт повреждения или уничтожения имущества (акты ГСЧС, справки Национальной полиции или выписку из Единого реестра досудебных расследований);

для производственного оборудования и инженерных сетей — документы, предусмотренные пунктом 19-1 Порядка;

отчет об оценке имущества, акт оценки или заключение судебного эксперта с определением размера прямого (реального) ущерба;

документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление (при необходимости);

допии паспорта и регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика подписанта заявления.

В то же время Агентство получило право самостоятельно получать часть необходимых документов и информации из Реестра поврежденного и уничтоженного имущества. Это касается документов о праве собственности, фотографий имущества, подтверждения факта повреждения, а также других сведений, необходимых для принятия решения.

Решение о выплате компенсации или отказе в ее предоставлении субъект хозяйствования сможет обжаловать в суде.

В то же время ответственность за достоверность информации и документов, поданных в рамках программы, возлагается на самого заявителя. Кроме того, максимальный размер компенсации страховой премии для одного субъекта хозяйствования составит 3 млн грн в течение календарного года.

Компенсация не может превышать сумму вероятного ущерба, которую предприятие указало в заявлении об участии в программе или заявлении о включении дополнительного имущества. Если бизнес уже получил возмещение убытков от третьих лиц, в частности страховую выплату, сумма компенсации будет уменьшена на размер такого возмещения.

Предприятие обязано сообщить Агентству о получении других выплат в течение трех календарных дней. Если после получения компенсации от государства и других выплат общая сумма превысит размер реального ущерба, предприятие должно вернуть излишне полученные средства. Это необходимо сделать в течение 15 календарных дней с момента получения возмещения от третьих лиц.

Также изменены сроки подачи документов: если ранее они исчислялись с даты заключения договора или уплаты страхового платежа, то теперь заявление необходимо подать в течение 30 календарных дней после окончания срока действия договора страхования.

В частности, Агентство может отказать во включении субъекта хозяйствования в программу компенсации или вернуть уплаченный взнос, если имущество расположено на территориях повышенного риска, не принадлежит предприятию на праве собственности или не соответствует определенным Порядком категориям имущества.

В случае такого отказа Агентство должно вернуть предпринимателю уплаченный взнос в течение 10 рабочих дней со дня направления соответствующего письменного уведомления. В то же время решение Агентства о выплате или отказе в выплате компенсации субъект хозяйствования может обжаловать в судебном порядке. За достоверность информации, указанной в заявлениях и поданных документах, ответственность несет сам предприниматель.

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