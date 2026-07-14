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Минздрав определил новые правила изготовления лекарства из медицинского каннабиса в аптеках: что изменится для пациентов и фармацевтов

10:30, 14 июля 2026
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Новые правила касаются исключительно производства экстемпоральных лекарственных средств – то есть препаратов, которые производятся непосредственно в аптеке по индивидуальному рецепту врача или по заказу учреждений здравоохранения.
Минздрав определил новые правила изготовления лекарства из медицинского каннабиса в аптеках: что изменится для пациентов и фармацевтов
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Министерство здравоохранения Украины сделало еще один шаг к практическому внедрению системы использования медицинского каннабиса. Приказом Минздрава от 29 мая 2026 года №706 внесены изменения в Правил производства (изготовления) и контроль качества лекарственных средств в аптеках. Документ впервые подробно определяет, как именно украинские аптеки должны изготавливать лекарственные средства из растительной субстанции каннабиса, кто имеет право это делать, как будет контролироваться их качество и при каких условиях такие препараты можно получить пациентам.

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Речь идет не о легализации свободной продажи медицинского каннабиса. Новые правила касаются исключительно производства экстемпоральных лекарственных средств – то есть препаратов, которые производятся непосредственно в аптеке по индивидуальному рецепту врача или по заказу учреждений здравоохранения.

Что именно изменило приказ Минздрава

Приказом №706 Правила производства лекарственных средств в аптеках, утвержденные приказом Минздрава от 17 октября 2012 года №812, дополнены новым разделом XI, полностью посвященным изготовлению препаратов из растительной субстанции каннабиса. В документе впервые появляется определение экстемпоральных лекарственных средств из растительной субстанции каннабиса. Это препараты, производимые в условиях аптеки исключительно: по рецепту врача; или по заказу заведений здравоохранения. Таким образом, новые правила регулируют процесс аптечного изготовления, а не промышленного производства лекарственных средств.

Значит ли это, что медицинский каннабис можно будет купить любому

Новый приказ не открывает свободную продажу каннабиса и не позволяет приобрести его без медицинских показаний. Отпуск таких препаратов будет осуществляться: по электронному рецепту врача или для лечебно-профилактических учреждений. Кроме того, каждая операция с такими препаратами обязательно вносится в электронную информационную систему учета медицинской конопли в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 25 июля 2024 года №857.

Фактически государство устанавливает полный электронный контроль движения препарата – от растительной субстанции до момента его отпуска пациенту.

К аптекам установили жесткие требования

Приказ Минздрава значительно усиливает требования к аптекам, которые планируют работать с растительной субстанцией каннабиса. В частности, предусмотрен обязательный входной контроль качества каждой полученной партии сырья. Аптека должна проверить: сертификаты качества производителя, регистрационный статус препарата, сопроводительные документы, накладные, результаты лабораторного контроля, отсутствие распоряжений Госликслужбы о запрете серии. Без прохождения такого контроля использовать сырье запрещено.

Каннабис будут хранить в специальных помещениях

Отдельный блок новых правил посвящен условиям хранения. Растительная субстанция каннабиса должна находиться только в оригинальной упаковке и храниться в помещениях, отвечающих требованиям приказа МВД от 29 января 2018 г. №52 относительно объектов, предназначенных для деятельности по обороту наркотических средств. Фактически речь идет о специально оборудованных помещениях с повышенным уровнем безопасности.

Кто имеет право производить такие препараты

Минздрав также определил круг работников, которые могут участвовать в производстве таких лекарственных средств. Для этого руководитель аптеки должен отдельным приказом назначить: уполномоченное лицо или фармацевта-аналитика, официально допущенные к работе с наркотическими средствами, психотропными веществами и прекурсорами. Без такого допуска изготовление препаратов запрещено.

Одной из основных новаций приказа является система внутриаптечного контроля. Если препарат фасуется без изменения лекарственной формы, он проходит все виды внутриаптечного контроля, кроме химического анализа. Если при изготовлении используется разведение или изменяется лекарственная форма, препарат подлежит полному комплексу контроля, включая химический анализ.

До получения результатов лабораторного исследования вся серия лекарственных средств находится в карантине и не может быть реализована. Кроме того, приказ прямо запрещает смешивать различные серии растительной субстанции каннабиса при изготовлении препаратов.

Какой срок годности установлен

По общему правилу срок годности препаратов, изготовленных из растительной субстанции каннабиса, составляет 10 календарных дней. В то же время, Минздрав позволил увеличить его до шести месяцев, если есть научно подтвержденные данные о стабильности каждого ингредиента и соблюдены требования Стандарта Минздрава СТ-Н Минздрава 42-4.5:2015, утвержденного приказом Минздрава от 1 июля 2015 года №398.

При наличии необходимой материально-технической базы аптеки также могут самостоятельно проводить исследования стабильности препарата или заказывать их в специализированных лабораториях в соответствии с приказом Минздрава от 31 декабря 2003 г.

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Минздрав определил новые правила изготовления лекарства из медицинского каннабиса в аптеках: что изменится для пациентов и фармацевтов

Новые правила касаются исключительно производства экстемпоральных лекарственных средств – то есть препаратов, которые производятся непосредственно в аптеке по индивидуальному рецепту врача или по заказу учреждений здравоохранения.

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