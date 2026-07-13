Где найти контакты Оболонского райсуда Киева: телефоны судей и канцелярий
Граждане и участники судебных процессов могут воспользоваться актуальным телефонным справочником Оболонского районного суда города Киева, который содержит контакты судей, руководства аппарата и структурных подразделений суда. Это позволяет быстро найти нужный номер телефона и обратиться в соответствующую службу или к судье.
В справочнике указаны телефоны председателя и заместителя председателя суда, судей, руководства аппарата, отдела кадровой работы и управления персоналом, общей, административной, уголовной и гражданской канцелярий, архива суда, поста охраны и других структурных подразделений.
Телефонный справочник
Руководство аппарата и структурные подразделения
Руководитель аппарата — Шаровар Марина Владимировна каб. 6 (044) 427-57-06
Заместитель руководителя аппарата — Зирник Ольга Алексеевна
Заместитель руководителя аппарата — Белокриницкая Юлия Владимировна каб. 11 (044) 427-57-11
Отдел кадровой работы и управления персоналом каб. 12 (044) 427-57-11
Отдел документального оборота, контроля и обеспечения рассмотрения обращений граждан (общая канцелярия) каб. 4 (044) 427-57-04
Отдел организационного обеспечения рассмотрения дел об административных правонарушениях (административная канцелярия) каб. 5 (044) 427-57-05
Отдел организационного обеспечения рассмотрения уголовных дел (уголовная канцелярия) каб. 8 (044) 427-57-08
Отдел организационного обеспечения рассмотрения гражданских и административных дел (гражданская канцелярия) каб. 7 (044) 427-57-07
Архив суда каб. 1 (044) 427-57-20
Пост охраны (044) 427-57-02
Судьи
Председатель суда — Жежера Елена Владимировна каб. 10 (044) 427-57-25
Заместитель председателя суда — Жук Николай Викторович каб. 18 (044) 427-57-18
Яценко Наталия Алексеевна каб. 21 (044) 427-57-21
Жежера Елена Владимировна каб. 9 (044) 427-57-09
Мисечко Николай Николаевич каб. 13 (044) 427-57-13
Майбоженко Анна Николаевна каб. 22 (044) 427-57-22
Белоконна Инна Викторовна каб. 22 (044) 427-57-22
Андрейчук Тарас Васильевич каб. 19 (044) 427-57-19
Шевчук Андрей Васильевич каб. 19 (044) 427-57-19
Шумейко Елена Игоревна каб. 24 (044) 427-57-24
Дыба Алексей Васильевич каб. 26 (044) 427-57-26
Луценко Александр Николаевич каб. 27 (044) 427-57-27
Родионов Сергей Александрович каб. 15 (044) 427-57-15
Банасько Ирина Николаевна каб. 26 (044) 427-57-26
Тихая Оксана Александровна каб. 3 (044) 427-57-03
Ткач Марина Николаевна каб. 3 (044) 427-57-03
Касьян Алина Викторовна каб. 13 (044) 427-57-13
Девятко Владислав Владимирович каб. 9 (044) 427-57-09
Пономаренко Андрей Андреевич каб. 27 (044) 427-57-27
Шролик Ирина Сергеевна каб. 21 (044) 427-57-21
Диденко Евгений Владимирович каб. 18 (044) 427-57-18
Макаренко Инна Геннадиевна каб. 24 (044) 427-57-24
Музыка Александр Николаевич каб. 15 (044) 427-57-15
Ковалева Виктория Михайловна каб. 16 (044) 427-57-16
Пукало Андрей Владимирович каб. 26 (044) 427-57-26
Примак-Березовская Ольга Степановна каб. 23 (044) 427-57-23
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