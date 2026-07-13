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Где найти контакты Оболонского райсуда Киева: телефоны судей и канцелярий

18:18, 13 июля 2026
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В телефонном справочнике — актуальные контакты судей, канцелярий, архива, руководства аппарата и других служб суда.
Где найти контакты Оболонского райсуда Киева: телефоны судей и канцелярий
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Граждане и участники судебных процессов могут воспользоваться актуальным телефонным справочником Оболонского районного суда города Киева, который содержит контакты судей, руководства аппарата и структурных подразделений суда. Это позволяет быстро найти нужный номер телефона и обратиться в соответствующую службу или к судье.

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В справочнике указаны телефоны председателя и заместителя председателя суда, судей, руководства аппарата, отдела кадровой работы и управления персоналом, общей, административной, уголовной и гражданской канцелярий, архива суда, поста охраны и других структурных подразделений.

Телефонный справочник

Руководство аппарата и структурные подразделения

Руководитель аппарата — Шаровар Марина Владимировна каб. 6 (044) 427-57-06

Заместитель руководителя аппарата — Зирник Ольга Алексеевна

Заместитель руководителя аппарата — Белокриницкая Юлия Владимировна каб. 11 (044) 427-57-11

Отдел кадровой работы и управления персоналом каб. 12 (044) 427-57-11

Отдел документального оборота, контроля и обеспечения рассмотрения обращений граждан (общая канцелярия) каб. 4 (044) 427-57-04

Отдел организационного обеспечения рассмотрения дел об административных правонарушениях (административная канцелярия) каб. 5 (044) 427-57-05

Отдел организационного обеспечения рассмотрения уголовных дел (уголовная канцелярия) каб. 8 (044) 427-57-08

Отдел организационного обеспечения рассмотрения гражданских и административных дел (гражданская канцелярия) каб. 7 (044) 427-57-07

Архив суда каб. 1 (044) 427-57-20

Пост охраны (044) 427-57-02

Судьи

Председатель суда — Жежера Елена Владимировна каб. 10 (044) 427-57-25

Заместитель председателя суда — Жук Николай Викторович каб. 18 (044) 427-57-18

Яценко Наталия Алексеевна каб. 21 (044) 427-57-21

Жежера Елена Владимировна каб. 9 (044) 427-57-09

Мисечко Николай Николаевич каб. 13 (044) 427-57-13

Майбоженко Анна Николаевна каб. 22 (044) 427-57-22

Белоконна Инна Викторовна каб. 22 (044) 427-57-22

Андрейчук Тарас Васильевич каб. 19 (044) 427-57-19

Шевчук Андрей Васильевич каб. 19 (044) 427-57-19

Шумейко Елена Игоревна каб. 24 (044) 427-57-24

Дыба Алексей Васильевич каб. 26 (044) 427-57-26

Луценко Александр Николаевич каб. 27 (044) 427-57-27

Родионов Сергей Александрович каб. 15 (044) 427-57-15

Банасько Ирина Николаевна каб. 26 (044) 427-57-26

Тихая Оксана Александровна каб. 3 (044) 427-57-03

Ткач Марина Николаевна каб. 3 (044) 427-57-03

Касьян Алина Викторовна каб. 13 (044) 427-57-13

Девятко Владислав Владимирович каб. 9 (044) 427-57-09

Пономаренко Андрей Андреевич каб. 27 (044) 427-57-27

Шролик Ирина Сергеевна каб. 21 (044) 427-57-21

Диденко Евгений Владимирович каб. 18 (044) 427-57-18

Макаренко Инна Геннадиевна каб. 24 (044) 427-57-24

Музыка Александр Николаевич каб. 15 (044) 427-57-15

Ковалева Виктория Михайловна каб. 16 (044) 427-57-16

Пукало Андрей Владимирович каб. 26 (044) 427-57-26

Примак-Березовская Ольга Степановна каб. 23 (044) 427-57-23

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