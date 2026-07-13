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Как связаться со Святошинским районным судом Киева: актуальные телефоны

18:00, 13 июля 2026
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Святошинский районный суд Киева обнародовал актуальные служебные номера телефонов.
Как связаться со Святошинским районным судом Киева: актуальные телефоны
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Святошинский районный суд города Киева обнародовал актуальный перечень служебных номеров телефонов структурных подразделений, руководства аппарата и судей для удобства граждан и участников судебных процессов.

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В суде обратили внимание, что во время отключения электроэнергии все стационарные телефоны временно не работают.

В частности, в отдел документального оборота, контроля и обеспечения рассмотрения обращений граждан (канцелярию), который осуществляет прием документов, можно обращаться по телефонам (044) 298-50-22 и (044) 298-50-23.

Отдел организационного обеспечения рассмотрения уголовных дел работает по номеру (044) 298-50-27, отдел организационного обеспечения рассмотрения гражданских и административных дел — (044) 298-50-24, а отдел организационного обеспечения рассмотрения дел об административных правонарушениях — по телефонам (044) 298-50-25 и (044) 298-59-82.

Связаться с архивом суда можно по номеру (044) 298-50-26.

Телефон руководителя аппарата суда, который также исполняет обязанности пресс-секретаря, — (044) 298-59-80, заместителя руководителя аппарата суда — (044) 298-59-90, отдела кадровой работы и управления персоналом — (044) 298-59-81.

Также суд обнародовал контактные телефоны секторов отдельных судей. В частности, сектор председателя суда Инны Пятничук работает по номеру (044) 298-59-79.

Номера телефонов Святошинского районного суда г. Киева

 

Назва структурного підрозділу 

№ кабінету

№ телефону

Відділ документального обігу, контролю та забезпечення розгляду звернень громадян (канцелярія) (приймання документів)

101

(044) 298-50-22

(044) 298-50-23

Відділ організаційного забезпечення розгляду кримінальних справ

201

(044) 298-50-27

Відділ організаційного забезпечення розгляду цивільних і адміністративних справ

102

(044) 298-50-24

Відділ організаційного забезпечення розгляду справ про адміністративні правопорушення

103

(044) 298-50-25

(044) 298-59-82

Архів

104 

(044) 298-50-26

Керівник апарату суду, в. о. прес-секретаря

 219

 (044) 298-59-80

Заступник керівника апарату суду

 216

(044) 298-59-90

Відділ кадрової роботи та управління персоналом

 216

(044) 298-59-81

Проведення судових засідань в режимі ВІДЕОКОНФЕРЕНЦЗВ'ЯЗКУ за дорученням інших судів 

 

 -

 

ПІБ судді 

№ кабінету

№ телефону

сектору судді

П’ЯТНИЧУК Інна Віталіївна (голова суду)

 213

(044) 298-59-79

ЖУРИБЕДА Олександр Миколайович (заступник голови суду)

 207

(044) 298-50-32

БАБИЧ Ніна Дмитрівна

 301

(044) 298-50-36

БАНДУРА Іван Степанович

 405

(044) 298-50-45

БОРДЕНЮК Володимир Васильович

 206

відсутній

ВАСИЛЬЄВА Катерина Олександрівна

 501

 (044) 298-50-47

ВОЙТЕНКО Юлія Вікторівна

 403  (044) 298-50-42

ГОРБЕНКО Наталія Олександрівна

 202

(044) 298-50-29

ДЯЧУК Сергій Іванович

 603

(044) 298-50-56

ЖМУДЬ Вікторія Олексіївна

 401

(044) 298-50-41

ЗАЄЦЬ Тарас Олександрович

  

відсутній

ЄРОСОВА (МИКОЛАЄЦЬ) Іванна Юріївна

 707

(044) 298-50-63

КЛЮЧНИК Андрій Степанович

 304 

(044) 298-50-39

КОВАЛЬ Оксана Андріївна

 712

(044) 298-50-68

КОСИК Людмила Григорівна

 702

(044) 298-50-61

КРАВЕЦЬ Віра Михайлівна

 303

(044) 298-50-59

КРАВЧЕНКО Юрій Вікторович

 222

-

МАКАРЕНКО Володимир Вячеславович

 224

відсутній

МОРДВІНОВ Андрій Олександрович

 220

-

НОВИК Валентина Петрівна

 710

(044) 298-50-66

ОЗДОБА Марина Олексіївна

220

(044) 298-59-86

ПЕТРЕНКО Наталія Олексіївна

708

(044) 298-50-65

ПОПЛАВСЬКА Оксана Валеріївна

501

(044) 298-50-48

ПРОСКУРНЯ Олег Іванович

 221

-

СЕНЬКО Микола Федорович

210

(044) 298-59-76

ТВЕРДОХЛІБ Юлія Олександрівна

204

(044) 298-50-30

УЛ’ЯНОВСЬКА Оксана Василівна

605

(044) 298-50-37

ШУМ Лариса Миколаївна

505

(044) 298-50-54

ЯСЕЛЬСЬКИЙ Анатолій Михайлович

 703

(044) 298-50-51

 

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