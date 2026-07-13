Как связаться со Святошинским районным судом Киева: актуальные телефоны
Святошинский районный суд города Киева обнародовал актуальный перечень служебных номеров телефонов структурных подразделений, руководства аппарата и судей для удобства граждан и участников судебных процессов.
В суде обратили внимание, что во время отключения электроэнергии все стационарные телефоны временно не работают.
В частности, в отдел документального оборота, контроля и обеспечения рассмотрения обращений граждан (канцелярию), который осуществляет прием документов, можно обращаться по телефонам (044) 298-50-22 и (044) 298-50-23.
Отдел организационного обеспечения рассмотрения уголовных дел работает по номеру (044) 298-50-27, отдел организационного обеспечения рассмотрения гражданских и административных дел — (044) 298-50-24, а отдел организационного обеспечения рассмотрения дел об административных правонарушениях — по телефонам (044) 298-50-25 и (044) 298-59-82.
Связаться с архивом суда можно по номеру (044) 298-50-26.
Телефон руководителя аппарата суда, который также исполняет обязанности пресс-секретаря, — (044) 298-59-80, заместителя руководителя аппарата суда — (044) 298-59-90, отдела кадровой работы и управления персоналом — (044) 298-59-81.
Также суд обнародовал контактные телефоны секторов отдельных судей. В частности, сектор председателя суда Инны Пятничук работает по номеру (044) 298-59-79.
Номера телефонов Святошинского районного суда г. Киева
|
Назва структурного підрозділу
|
№ кабінету
|
№ телефону
|
Відділ документального обігу, контролю та забезпечення розгляду звернень громадян (канцелярія) (приймання документів)
|
101
|
(044) 298-50-22
(044) 298-50-23
|
Відділ організаційного забезпечення розгляду кримінальних справ
|
201
|
(044) 298-50-27
|
Відділ організаційного забезпечення розгляду цивільних і адміністративних справ
|
102
|
(044) 298-50-24
|
Відділ організаційного забезпечення розгляду справ про адміністративні правопорушення
|
103
|
(044) 298-50-25
(044) 298-59-82
|
Архів
|
104
|
(044) 298-50-26
|
Керівник апарату суду, в. о. прес-секретаря
|219
|
(044) 298-59-80
|
Заступник керівника апарату суду
|216
|
(044) 298-59-90
|
Відділ кадрової роботи та управління персоналом
|216
|
(044) 298-59-81
|
Проведення судових засідань в режимі ВІДЕОКОНФЕРЕНЦЗВ'ЯЗКУ за дорученням інших судів
|
|
-
|
ПІБ судді
|
№ кабінету
|
№ телефону
сектору судді
|
П’ЯТНИЧУК Інна Віталіївна (голова суду)
|213
|
(044) 298-59-79
|
ЖУРИБЕДА Олександр Миколайович (заступник голови суду)
|207
|
(044) 298-50-32
|
БАБИЧ Ніна Дмитрівна
|301
|
(044) 298-50-36
|
БАНДУРА Іван Степанович
|405
|
(044) 298-50-45
|
БОРДЕНЮК Володимир Васильович
|206
|
відсутній
|
ВАСИЛЬЄВА Катерина Олександрівна
|501
|
(044) 298-50-47
|
ВОЙТЕНКО Юлія Вікторівна
|403
|(044) 298-50-42
|
ГОРБЕНКО Наталія Олександрівна
|202
|
(044) 298-50-29
|
ДЯЧУК Сергій Іванович
|603
|
(044) 298-50-56
|
ЖМУДЬ Вікторія Олексіївна
|401
|
(044) 298-50-41
|
ЗАЄЦЬ Тарас Олександрович
|
відсутній
|
ЄРОСОВА (МИКОЛАЄЦЬ) Іванна Юріївна
|707
|
(044) 298-50-63
|
КЛЮЧНИК Андрій Степанович
|304
|
(044) 298-50-39
|
КОВАЛЬ Оксана Андріївна
|712
|
(044) 298-50-68
|
КОСИК Людмила Григорівна
|702
|
(044) 298-50-61
|
КРАВЕЦЬ Віра Михайлівна
|303
|
(044) 298-50-59
|
КРАВЧЕНКО Юрій Вікторович
|222
|
-
|
МАКАРЕНКО Володимир Вячеславович
|224
|
відсутній
|
МОРДВІНОВ Андрій Олександрович
|220
|
-
|
НОВИК Валентина Петрівна
|710
|
(044) 298-50-66
|
ОЗДОБА Марина Олексіївна
|
220
|
(044) 298-59-86
|
ПЕТРЕНКО Наталія Олексіївна
|
708
|
(044) 298-50-65
|
ПОПЛАВСЬКА Оксана Валеріївна
|
501
|
(044) 298-50-48
|
ПРОСКУРНЯ Олег Іванович
|221
|
-
|
СЕНЬКО Микола Федорович
|
210
|
(044) 298-59-76
|
ТВЕРДОХЛІБ Юлія Олександрівна
|
204
|
(044) 298-50-30
|
УЛ’ЯНОВСЬКА Оксана Василівна
|
605
|
(044) 298-50-37
|
ШУМ Лариса Миколаївна
|
505
|
(044) 298-50-54
|
ЯСЕЛЬСЬКИЙ Анатолій Михайлович
|703
|
(044) 298-50-51
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