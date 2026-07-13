Как связаться со Святошинским районным судом Киева: актуальные телефоны

Святошинский районный суд Киева обнародовал актуальные служебные номера телефонов.

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Святошинский районный суд города Киева обнародовал актуальный перечень служебных номеров телефонов структурных подразделений, руководства аппарата и судей для удобства граждан и участников судебных процессов.

В суде обратили внимание, что во время отключения электроэнергии все стационарные телефоны временно не работают.

В частности, в отдел документального оборота, контроля и обеспечения рассмотрения обращений граждан (канцелярию), который осуществляет прием документов, можно обращаться по телефонам (044) 298-50-22 и (044) 298-50-23.

Отдел организационного обеспечения рассмотрения уголовных дел работает по номеру (044) 298-50-27, отдел организационного обеспечения рассмотрения гражданских и административных дел — (044) 298-50-24, а отдел организационного обеспечения рассмотрения дел об административных правонарушениях — по телефонам (044) 298-50-25 и (044) 298-59-82.

Связаться с архивом суда можно по номеру (044) 298-50-26.

Телефон руководителя аппарата суда, который также исполняет обязанности пресс-секретаря, — (044) 298-59-80, заместителя руководителя аппарата суда — (044) 298-59-90, отдела кадровой работы и управления персоналом — (044) 298-59-81.

Также суд обнародовал контактные телефоны секторов отдельных судей. В частности, сектор председателя суда Инны Пятничук работает по номеру (044) 298-59-79.

Номера телефонов Святошинского районного суда г. Киева

Назва структурного підрозділу № кабінету № телефону Відділ документального обігу, контролю та забезпечення розгляду звернень громадян (канцелярія) (приймання документів) 101 (044) 298-50-22 (044) 298-50-23 Відділ організаційного забезпечення розгляду кримінальних справ 201 (044) 298-50-27 Відділ організаційного забезпечення розгляду цивільних і адміністративних справ 102 (044) 298-50-24 Відділ організаційного забезпечення розгляду справ про адміністративні правопорушення 103 (044) 298-50-25 (044) 298-59-82 Архів 104 (044) 298-50-26 Керівник апарату суду, в. о. прес-секретаря 219 (044) 298-59-80 Заступник керівника апарату суду 216 (044) 298-59-90 Відділ кадрової роботи та управління персоналом 216 (044) 298-59-81 Проведення судових засідань в режимі ВІДЕОКОНФЕРЕНЦЗВ'ЯЗКУ за дорученням інших судів -

ПІБ судді № кабінету № телефону сектору судді П’ЯТНИЧУК Інна Віталіївна (голова суду) 213 (044) 298-59-79 ЖУРИБЕДА Олександр Миколайович (заступник голови суду) 207 (044) 298-50-32 БАБИЧ Ніна Дмитрівна 301 (044) 298-50-36 БАНДУРА Іван Степанович 405 (044) 298-50-45 БОРДЕНЮК Володимир Васильович 206 відсутній ВАСИЛЬЄВА Катерина Олександрівна 501 (044) 298-50-47 ВОЙТЕНКО Юлія Вікторівна 403 (044) 298-50-42 ГОРБЕНКО Наталія Олександрівна 202 (044) 298-50-29 ДЯЧУК Сергій Іванович 603 (044) 298-50-56 ЖМУДЬ Вікторія Олексіївна 401 (044) 298-50-41 ЗАЄЦЬ Тарас Олександрович відсутній ЄРОСОВА (МИКОЛАЄЦЬ) Іванна Юріївна 707 (044) 298-50-63 КЛЮЧНИК Андрій Степанович 304 (044) 298-50-39 КОВАЛЬ Оксана Андріївна 712 (044) 298-50-68 КОСИК Людмила Григорівна 702 (044) 298-50-61 КРАВЕЦЬ Віра Михайлівна 303 (044) 298-50-59 КРАВЧЕНКО Юрій Вікторович 222 - МАКАРЕНКО Володимир Вячеславович 224 відсутній МОРДВІНОВ Андрій Олександрович 220 - НОВИК Валентина Петрівна 710 (044) 298-50-66 ОЗДОБА Марина Олексіївна 220 (044) 298-59-86 ПЕТРЕНКО Наталія Олексіївна 708 (044) 298-50-65 ПОПЛАВСЬКА Оксана Валеріївна 501 (044) 298-50-48 ПРОСКУРНЯ Олег Іванович 221 - СЕНЬКО Микола Федорович 210 (044) 298-59-76 ТВЕРДОХЛІБ Юлія Олександрівна 204 (044) 298-50-30 УЛ’ЯНОВСЬКА Оксана Василівна 605 (044) 298-50-37 ШУМ Лариса Миколаївна 505 (044) 298-50-54 ЯСЕЛЬСЬКИЙ Анатолій Михайлович 703 (044) 298-50-51

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