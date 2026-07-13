Верховный Суд подтвердил лишение родительских прав: отец обратился в суд только после гибели сына-военнослужащего ради получения выплат

Само по себе возражение против лишения родительских прав не доказывает реального интереса к ребенку, если многолетнее поведение свидетельствует о сознательном невыполнении родительских обязанностей.

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Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда 8 июля 2026 года по делу № 569/14213/16-ц рассмотрел спор о применении пункта 2 части первой статьи 164 Семейного кодекса Украины о лишении родительских прав в связи с уклонением отца от выполнения обязанностей по воспитанию ребенка.

Предметом кассационного пересмотра стало решение о лишении родительских прав, принятое еще в 2016 году, которое отец начал обжаловать лишь спустя много лет.

Это постановление вновь определяет критерии, при которых длительное самоустранение от воспитания может свидетельствовать о виновном поведении родителей, а также разъясняет значение последующего поведения лица после принятия решения о лишении родительских прав.

Обстоятельства дела

В ноябре 2016 года Служба по делам детей, действуя в интересах малолетнего мальчика, обратилась в суд с иском о лишении его отца родительских прав.

Суды установили, что с 2014 года ребенок проживал вместе с отцом, однако неоднократно самовольно покидал место жительства. После того как отец забрал сына из приюта, мальчик убежал от него и объяснил, что не хочет с ним жить. В дальнейшем ребенок неоднократно находился в приюте и центре социально-психологической реабилитации детей, тогда как отец не навещал его, не поддерживал связь с работниками учреждения и не занимался его воспитанием.

В августе 2016 года комиссия по вопросам защиты прав ребенка предупредила отца о возможности лишения его родительских прав. Уже в сентябре 2016 года, когда мальчика вновь поместили в центр реабилитации, отец сообщил, что отказывается забирать его в семью. После этого суд лишил его родительских прав.

Лишь в 2024 году отец обратился с заявлением о пересмотре заочного решения, а после отказа суда подал апелляционную и кассационную жалобы, утверждая, что не уклонялся от выполнения родительских обязанностей, а лишение родительских прав является крайней мерой. Суды установили, что после лишения родительских прав ответчик в течение восьми лет не интересовался жизнью и судьбой сына.

Апелляционный суд отметил, что решение 2016 года он начал обжаловать только после того, как обратился в соответствующие органы за получением денежной выплаты в связи с гибелью сына. Это обстоятельство сам ответчик указал в заявлении о пересмотре заочного решения и подтвердил во время судебного заседания. При этом, как зафиксировал суд, ответчик не смог сообщить дату гибели сына.

Также суды установили, что ответчик не представил никаких доказательств того, что после принятия решения о лишении его родительских прав он поддерживал общение с сыном, содержал его либо каким-либо образом проявлял родительский интерес к его жизни.

Позиция Верховного Суда

ВС указал, что уклонение от выполнения обязанностей по воспитанию ребенка может быть основанием для лишения родительских прав только при наличии виновного поведения родителей, сознательного пренебрежения ими своими обязанностями.

Суд отметил, что уклонение родителей от выполнения своих обязанностей имеет место, когда они не заботятся о физическом и духовном развитии ребенка, его обучении, подготовке к самостоятельной жизни, в частности: не обеспечивают необходимого питания, медицинского ухода, лечения ребенка, что негативно влияет на его физическое развитие как составляющую воспитания; не общаются с ребенком в объеме, необходимом для его нормального самосознания; не предоставляют ребенку доступ к культурным и другим духовным ценностям; не способствуют усвоению им общепризнанных норм морали; не проявляют интереса к его внутреннему миру; не создают условий для получения им образования.

Указанные факторы, как каждый в отдельности, так и в совокупности, могут расцениваться как уклонение от воспитания ребенка лишь при наличии виновного поведения родителей, сознательного пренебрежения ими своими обязанностями.

Верховный Суд неоднократно обращал внимание на то, что толкование пункта 2 части первой статьи 164 СК Украины позволяет сделать вывод, что уклонение от выполнения обязанностей по воспитанию ребенка может быть основанием для лишения родительских прав только при наличии виновного поведения родителей, сознательного пренебрежения ими своими обязанностями. Указанные обстоятельства должны носить систематический и постоянный характер.

Оценивая обстоятельства дела, ВС отметил, что суды установили: сын с 2014 года проживал с отцом, неоднократно самовольно покидал место жительства и большую часть времени находился под опекой государства.

Несмотря на предупреждение о возможном лишении родительских прав, отец не посещал сына в центре социально-психологической реабилитации, не контактировал с психологами и в итоге отказался забирать его в семью, фактически самоустранившись от выполнения родительских обязанностей.

Верховный Суд согласился с выводом суда о наличии оснований для лишения родительских прав, поскольку ответчик не занимался воспитанием сына, не проявлял к нему родительской заботы, то есть уклонился от воспитания ребенка.

Суд пришел к правильному выводу о виновном поведении отца и сознательном пренебрежении им своими обязанностями.

Особое внимание Верховный Суд уделил доводам о том, что сам факт несогласия с иском якобы подтверждает интерес отца к ребенку.

Суд отметил, что одного лишь факта возражения против иска о лишении родительских прав недостаточно, чтобы подтвердить наличие подлинного и надлежащего интереса ответчика к своему несовершеннолетнему ребенку.

Мотивы такого возражения могут быть различными. Например, это может быть связано не с желанием заботиться о своем ребенке, а с желанием в будущем получить от него содержание. Поэтому должны учитываться все обстоятельства конкретного дела.

Относительно поведения ответчика после принятия решения 2016 года Верховный Суд поддержал выводы апелляционного суда и отметил, что тот факт, что отец якобы не знал о лишении его родительских прав еще в 2016 году, характеризует его как лицо, которое совершенно не интересовалось сыном, его жизнью и судьбой.

Также Суд подчеркнул, что отсутствуют какие-либо доказательства того, что ответчик продолжал содержать и воспитывать сына, что между ним и сыном существовало общение, проявление родительского интереса к судьбе сына после ноября 2016 года.

Подводя итог, ВС отметил, что при разрешении спора по данному делу апелляционный суд пришел к правильному выводу о том, что ответчик сознательно пренебрегал своими родительскими обязанностями по воспитанию ребенка, а потому в данном деле имеются исключительные обстоятельства для применения такой крайней меры, как лишение родительских прав.

Таким образом, Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а постановление апелляционного суда — без изменений.

Суд подтвердил, что лишение родительских прав является исключительной мерой, которая применяется только при наличии доказанного виновного поведения родителей и систематического сознательного уклонения от выполнения ими своих обязанностей.

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