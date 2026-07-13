Кто имеет право проверять военно-учетные документы в 2026 году: полномочия ТЦК и полиции во время мобилизации

Во время действия военного положения действуют специальные правила воинского учета: рассказываем, кто и как может проводить проверки.

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В Украине продолжается военное положение и общая мобилизация, которые Верховная Рада регулярно продлевает на основании соответствующих указов Президента. В этот период мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию уполномоченных лиц.

В то же время законодательство устанавливает обязанности не только для граждан, но и для представителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), которые проводят проверку военно-учетных документов.

Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины от 16 мая 2024 года №560, определяет порядок проведения такой проверки. В частности, уполномоченный представитель ТЦК и СП должен не только проверить документы гражданина, но и представиться и предъявить документы, подтверждающие его статус и полномочия.

Кто имеет право проверять военно-учетные документы

Проверку военно-учетных документов могут проводить не только работники ТЦК и СП. Для проведения мероприятий оповещения создаются специальные группы.

Согласно пунктам 42–44 Порядка, утвержденного постановлением №560, группы оповещения создаются распоряжением председателя (начальника) районной, городской государственной администрации (военной администрации) по предложению руководителя соответствующего районного (городского) ТЦК и СП.

В состав таких групп могут входить представители:

территориальных центров комплектования и социальной поддержки;

структурных подразделений районных, городских государственных администраций (военных администраций);

исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов;

национальной полиции.

Лица, входящие в состав групп оповещения, определяются приказами руководителей соответствующих органов, представители которых привлекаются к проведению мероприятий.

Отдельным приказом руководителя районного (городского) ТЦК и СП организуется работа таких групп: определяются старшие групп, маршруты, время и порядок проведения мероприятий.

Какие документы должен предъявить представитель ТЦК

Во время проверки военно-учетных документов представитель ТЦК и СП должен подтвердить, что имеет соответствующие полномочия.

Согласно пункту 54 постановления №560, уполномоченный представитель ТЦК и СП обязан:

назвать свою фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность;

предъявить документ, удостоверяющий его личность. Это может быть паспорт гражданина Украины, служебное удостоверение, удостоверение офицера или военный билет;

предъявить служебное удостоверение лица, уполномоченного вручать повестки.

Именно служебное удостоверение подтверждает статус лица, которое имеет право вручать повестки.

Пункт 32 постановления №560 предусматривает, что такое служебное удостоверение выдается на основании приказа соответствующего руководителя. Оно действительно на соответствующей территории при условии предъявления документа, удостоверяющего личность.

Такое удостоверение действует только на территории органа, который его выдал, и действительно при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Когда полиция может задержать и доставить лицо в ТЦК

Во время проверки военно-учетных документов представители ТЦК и СП, полицейские и представители Государственной пограничной службы проверяют, состоит ли гражданин на воинском учете.

Работники ТЦК и полиции сверяют персональные данные лица, сведения, указанные в военно-учетном документе, с данными Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

Если во время проверки будет установлено нарушение правил воинского учета, определенных постановлением Кабинета Министров Украины №1487, Законом Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», или выявлены расхождения между данными военно-учетного документа и информацией в реестре, старший группы оповещения предлагает военнообязанному или резервисту (кроме военнообязанных СБУ и разведывательных органов) проследовать в районный или городской ТЦК и СП. Это может быть необходимо для постановки на воинский учет, прохождения медицинского осмотра для определения годности к военной службе, уточнения персональных данных или сверки информации с данными реестра. Для этого гражданину оформляется и вручается повестка.

Если военнообязанный или резервист отказывается получать повестку, уполномоченный представитель составляет акт об отказе.

Такой акт:

подписывается не менее чем двумя членами группы оповещения;

объявляется гражданину;

передается руководителю районного (городского) ТЦК и СП для решения вопроса о привлечении лица к административной ответственности;

регистрируется в соответствующем территориальном центре комплектования.

Национальная полиция имеет полномочия осуществлять административное задержание в случаях, предусмотренных статьями 210 и 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Административное задержание также возможно в случае отказа гражданина от получения повестки или отказа проследовать в ТЦК и СП. В таких случаях задержание осуществляет полицейский, который входит в состав группы оповещения.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что полицейский на блокпосту или во время мероприятий с участием ТЦК и СП не дает правоохранителям автоматического права просматривать содержимое мобильного телефона. Основания для проверки документов определены статьей 32 Закона Украины «О Национальной полиции» и предусматривают конкретные случаи, в частности наличие признаков правонарушения, розыск лица или действие особого правового режима.

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