Верховная Рада поддержала продолжение военного положения и мобилизации в Украине
В Верховной Раде 28 апреля поддержали два законопроекта относительно:
- продления военного положения, за проголосовало 315 народных депутатов
- общей мобилизации, за проголосовало 304 народных депутатов
Документы подал Президент Владимир Зеленский.
Речь идет о проектах законов № 15197 и № 15198, которые предусматривают утверждение соответствующих указов главы государства от 27 апреля 2026 года.
В частности, законопроект № 15197 предлагает утвердить указ №342/2026 «О продлении срока действия военного положения в Украине». В соответствии с документом, после принятия парламентом закон должен быть немедленно обнародован в медиа и вступить в силу со дня публикации.
В то же время законопроект № 15198 касается утверждения указа №343/2026 «О продлении срока проведения общей мобилизации». Закон вступит в силу с 4 мая.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.